As instabilidades podem provocar precipitações acompanhadas de ventos, descargas elétricas e possibilidade de granizo. De acordo com a previsão, as chuvas devem iniciar no período da tarde desta quarta-feira e podem se estender ao longo da noite.

Moradores de Piracicaba devem enfrentar mudança nas condições do tempo a partir desta quarta-feira (18). Segundo dados meteorológicos, a previsão indica chuva forte no município nesta quarta e também na quinta-feira (19).

Na quinta-feira (19), a condição de tempo instável permanece, com ocorrência de chuva em diferentes momentos do dia. O volume de precipitação pode variar, com períodos de intensidade moderada a forte.

Mesmo com a presença de chuva e aumento da nebulosidade, as temperaturas não apresentam queda significativa. As máximas não devem ultrapassar os 31°C, enquanto as mínimas ficam em torno dos 19°C, mantendo o padrão registrado nos últimos dias.

A orientação é que a população acompanhe atualizações dos serviços meteorológicos e verifique condições de trânsito e possíveis impactos em áreas suscetíveis a alagamentos, especialmente durante os períodos de maior intensidade de chuva.