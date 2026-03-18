Uma carreta carregada com 35 toneladas de doações partiu de Piracicaba nesta terça-feira (17) com destino às cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. A ação solidária busca atender famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado no final de fevereiro, provocando alagamentos, deslizamentos e prejuízos materiais.

A mobilização é resultado de uma campanha promovida pelo Exército de Formiguinhas em parceria com a Diocese de Piracicaba, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Prefeitura. Ao longo das últimas semanas, foram arrecadados alimentos, roupas, produtos de higiene e outros itens essenciais.

As doações foram coletadas em diferentes pontos da cidade e da região, incluindo a Cúria Diocesana, paróquias e espaços disponibilizados por entidades parceiras. Ao todo, 68 paróquias da Diocese participaram da iniciativa, contribuindo para o volume expressivo de donativos enviados.