18 de março de 2026
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SOLIDARIEDADE

Ação de Piracicaba leva 35 toneladas de doações a vítimas em MG

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Dom Devair com voluntários e voluntárias que carregaram a carreta com doações na Cúria Diocesana.
Dom Devair com voluntários e voluntárias que carregaram a carreta com doações na Cúria Diocesana.

Uma carreta carregada com 35 toneladas de doações partiu de Piracicaba nesta terça-feira (17) com destino às cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais. A ação solidária busca atender famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado no final de fevereiro, provocando alagamentos, deslizamentos e prejuízos materiais.

A mobilização é resultado de uma campanha promovida pelo Exército de Formiguinhas em parceria com a Diocese de Piracicaba, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) da Prefeitura. Ao longo das últimas semanas, foram arrecadados alimentos, roupas, produtos de higiene e outros itens essenciais.

As doações foram coletadas em diferentes pontos da cidade e da região, incluindo a Cúria Diocesana, paróquias e espaços disponibilizados por entidades parceiras. Ao todo, 68 paróquias da Diocese participaram da iniciativa, contribuindo para o volume expressivo de donativos enviados.

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Distribuição será acompanhada por voluntários

A entrega das doações será acompanhada por representantes da campanha, que viajaram junto à carga para garantir que os itens cheguem diretamente às famílias atingidas. Integram o grupo a idealizadora do Exército de Formiguinhas, Débora Ferraz, além dos diáconos Aderbal Soares Gomes e Joaquim Donizete de Oliveira, e outros voluntários.

Segundo o bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, a ação demonstra o engajamento da comunidade em momentos de crise. “Essas 35 toneladas de doações foram recolhidas com o apoio de nossas 68 paróquias e entidades parceiras, com destino à Diocese de Juiz de Fora, especialmente à cidade de Ubá, que foi fortemente atingida por deslizamentos. Agradecemos a todos os envolvidos nessa corrente de solidariedade”, afirmou.

A iniciativa reforça a importância da união entre instituições religiosas, poder público e sociedade civil para prestar apoio às regiões afetadas por desastres naturais.

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