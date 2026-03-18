A Receita Federal do Brasil divulgou o calendário oficial de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025. Os pagamentos serão realizados em quatro lotes, entre maio e agosto deste ano.

Datas da restituição do IR 2026

Os depósitos seguirão o seguinte cronograma:

1º lote: 29 de maio de 2026

2º lote: 30 de junho de 2026

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 28 de agosto de 2026

A ordem de pagamento leva em consideração o envio das declarações, priorizando quem entrega mais cedo e sem inconsistências.

Prazo para enviar a declaração