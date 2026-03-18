18 de março de 2026
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IR 2026: veja quando sua restituição cai na conta

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Símbolo leão do imposto de renda
Símbolo leão do imposto de renda

A Receita Federal do Brasil divulgou o calendário oficial de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025. Os pagamentos serão realizados em quatro lotes, entre maio e agosto deste ano.

 Datas da restituição do IR 2026

Os depósitos seguirão o seguinte cronograma:

  • 1º lote: 29 de maio de 2026
  • 2º lote: 30 de junho de 2026
  • 3º lote: 31 de julho de 2026
  • 4º lote: 28 de agosto de 2026

A ordem de pagamento leva em consideração o envio das declarações, priorizando quem entrega mais cedo e sem inconsistências.

Prazo para enviar a declaração

O período de envio começa em 23 de março e termina em 29 de maio, às 23h59. O contribuinte que perder o prazo estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

 Quem recebe primeiro

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Alguns grupos têm prioridade no recebimento da restituição. São eles:

  • Pessoas com mais de 80 anos
  • Idosos a partir de 60 anos
  • Contribuintes com deficiência ou doenças graves
  • Professores

Quem optar pela declaração pré-preenchida ou recebimento via Pix

 Organização é fundamental

Para evitar erros e atrasos, a recomendação é reunir todos os documentos com antecedência, como informes de rendimentos e comprovantes de despesas médicas e educacionais.

O informe de rendimentos, essencial para o preenchimento correto da declaração, já deveria ter sido disponibilizado pelas empresas.

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