A região de Piracicaba deve registrar cerca de 406 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026, segundo projeção da Receita Federal. O levantamento considera 18 municípios atendidos pela área de cobertura local e indica um leve crescimento em relação ao ano anterior, quando foram entregues pouco mais de 402 mil documentos.
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O período de envio começa na próxima segunda-feira, dia 23, e segue até 29 de maio. Quem perder o prazo estará sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.
A expectativa de aumento, ainda que discreta (cerca de 1%), acompanha o crescimento do número de contribuintes obrigados a prestar contas. A Receita também reforça a importância de organizar documentos com antecedência para evitar erros ou atrasos no envio da declaração.
Entre os contribuintes que precisam declarar estão aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pelo órgão, além de pessoas que se enquadram em outras condições específicas, como ganhos de capital, operações na bolsa de valores ou posse de bens acima de determinado valor.
A recomendação é utilizar os canais oficiais da Receita Federal para preencher e enviar a declaração, garantindo mais segurança e praticidade durante o processo.