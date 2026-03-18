A região de Piracicaba deve registrar cerca de 406 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026, segundo projeção da Receita Federal. O levantamento considera 18 municípios atendidos pela área de cobertura local e indica um leve crescimento em relação ao ano anterior, quando foram entregues pouco mais de 402 mil documentos.

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O período de envio começa na próxima segunda-feira, dia 23, e segue até 29 de maio. Quem perder o prazo estará sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.