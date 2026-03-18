18 de março de 2026
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DOENÇA RARA

Neurofibromatose: entenda doença do ator Adam Pearson

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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A presença do ator britânico Adam Pearson no tapete vermelho do Oscar 2026 colocou novamente em evidência a neurofibromatose, uma doença genética rara ainda pouco conhecida pelo público. Conhecido por seu trabalho no filme "Um Homem Diferente", o ator tem ganhado destaque não apenas pela atuação, mas também por ampliar a visibilidade sobre a condição.

A repercussão nas redes sociais aumentou o interesse pela doença, que pode causar alterações físicas visíveis e afetar diferentes sistemas do organismo ao longo da vida.

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Quem é Adam Pearson e seu papel no cinema

Adam Pearson é ator e ativista britânico, reconhecido por interpretar personagens que desafiam padrões estéticos e promovem inclusão na indústria cinematográfica. Em Um Homem Diferente, ele atua em um papel que dialoga diretamente com questões de aparência, identidade e aceitação, temas que também atravessam sua trajetória pessoal.

Sua participação em produções recentes tem contribuído para ampliar o debate sobre diversidade e representatividade nas telas.

O que é a neurofibromatose

A neurofibromatose é uma doença genética que pode atingir várias partes do corpo. Entre os sinais mais conhecidos estão manchas na pele — chamadas de “café com leite” — e o surgimento de tumores ao longo dos nervos.

Esses tumores, conhecidos como neurofibromas, podem aparecer tanto na superfície da pele quanto em regiões internas, dependendo do caso.

Sintomas e primeiros sinais

Os sinais costumam surgir ainda na infância. Manchas na pele e pequenas pintas em áreas como axilas e virilha estão entre os primeiros indícios.

Com o avanço da idade, principalmente na adolescência e vida adulta, podem surgir tumores cutâneos, alterações ósseas e, em alguns casos, dificuldades de aprendizagem.

Há também situações em que a doença afeta o sistema nervoso de forma mais ampla, podendo provocar dor e complicações neurológicas.

Tipos da condição

A doença possui diferentes formas clínicas. A mais comum está ligada a alterações na pele e ao aparecimento progressivo de tumores.

Outra variante pode atingir os nervos responsáveis pela audição, levando a sintomas como perda auditiva, zumbido e problemas de equilíbrio, geralmente percebidos mais tarde.

Evolução e riscos

A progressão da neurofibromatose varia bastante. Algumas pessoas apresentam quadros leves, enquanto outras podem desenvolver complicações mais complexas.

Entre os principais riscos estão o crescimento de tumores em regiões sensíveis do corpo e, em casos mais raros, a possibilidade de transformação maligna.

Tratamento e acompanhamento

Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada com acompanhamento médico contínuo. O tratamento envolve diferentes especialidades e pode incluir cirurgias, medicamentos e monitoramento regular.

O suporte com fisioterapia e acompanhamento neuropsicológico também pode ser indicado, dependendo de cada caso.

O JP reforça que o diagnóstico precoce é essencial para reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

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