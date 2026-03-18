A presença do ator britânico Adam Pearson no tapete vermelho do Oscar 2026 colocou novamente em evidência a neurofibromatose, uma doença genética rara ainda pouco conhecida pelo público. Conhecido por seu trabalho no filme "Um Homem Diferente", o ator tem ganhado destaque não apenas pela atuação, mas também por ampliar a visibilidade sobre a condição.

A repercussão nas redes sociais aumentou o interesse pela doença, que pode causar alterações físicas visíveis e afetar diferentes sistemas do organismo ao longo da vida.