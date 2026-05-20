Segundo os modelos meteorológicos, o avanço da frente fria sobre a região favorece a formação de áreas de instabilidade, aumentando as condições para pancadas de chuva durante o fim de semana. O cenário também mantém as temperaturas mais baixas em comparação aos últimos dias.

A passagem de uma nova frente fria deve manter o tempo instável em Piracicaba entre sexta-feira e sábado. A previsão aponta continuidade das chuvas em diferentes períodos do dia, com possibilidade de temporais principalmente no sábado.

As máximas previstas para o período devem chegar aos 23°C, enquanto as mínimas podem atingir 14°C durante as madrugadas e primeiras horas da manhã. A combinação entre chuva e temperaturas reduzidas deve manter o clima frio em toda a região.

A tendência é de mudança nas condições do tempo apenas a partir de segunda-feira (25). A previsão indica redução das chuvas, com retorno gradual do sol e aumento das temperaturas no decorrer da próxima semana.

Com a diminuição da nebulosidade, as temperaturas devem voltar a subir de forma gradual em Piracicaba, encerrando o período de instabilidade provocado pela frente fria que atua sobre a região neste fim de semana.