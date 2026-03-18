Um acidente entre um caminhão e um Volkswagen Fox deixou uma mulher de 63 anos ferida e mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (17), na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do km 160.

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Segundo informações levantadas no local, o caminhão teria sido fechado por outro veículo que seguia pela rodovia. Sem tempo hábil para frear, o motorista acabou atingindo o Fox.