20 de maio de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TREND DA COPA

IA transforma fotos em figurinhas da Copa; veja como fazer

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
Para criar a imagem personalizada, basta utilizar plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.
Para criar a imagem personalizada, basta utilizar plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.

A nova febre das redes sociais mistura Copa do Mundo, inteligência artificial e personalização. Usuários do Instagram, TikTok e outras plataformas começaram a compartilhar versões próprias de figurinhas inspiradas no tradicional álbum da Copa de 2026, utilizando fotos reais e ferramentas de IA.

A tendência viralizou principalmente entre fãs de futebol e criadores de conteúdo, que estão transformando imagens pessoais em cards no estilo das famosas figurinhas colecionáveis, com camisa da Seleção Brasileira, informações de atleta e visual semelhante aos álbuns clássicos.

Como fazer sua figurinha personalizada

Para criar a imagem personalizada, basta utilizar plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.

Veja o passo a passo:

  • Abra o ChatGPT ou Gemini;
  • Envie uma foto sua;
  • Adicione uma imagem de referência de figurinha oficial;
  • Cole o prompt completo com suas informações personalizadas.

A recomendação é utilizar uma foto de boa qualidade, preferencialmente de frente ou levemente de perfil, para garantir um resultado mais realista.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O prompt utilizado na trend é o seguinte:

“Crie uma figurinha colecionável de futebol inspirada nos álbuns clássicos da Copa do Mundo. Use a primeira imagem como referência do layout esportivo e a segunda imagem como referência principal da pessoa retratada, preservando os traços reais e sem alterar suas características físicas.

No centro da arte, destaque um retrato em close de uma jogadora de futebol com expressão simpática e confiante, visual realista e iluminação de estúdio. Ela veste a tradicional camisa amarela da Seleção Brasileira, com detalhes em verde e escudo inspirado no uniforme oficial.

O fundo deve seguir um design gráfico moderno, com blocos geométricos e cores vibrantes em verde, amarelo e azul-turquesa, remetendo ao estilo visual de figurinhas esportivas colecionáveis.

Na parte inferior, inclua uma faixa horizontal escura com o nome “NOME DA PESSOA” em letras brancas maiúsculas. Abaixo do nome, adicione informações menores como data de nascimento, altura e peso, no formato de cards de atletas.

No canto inferior direito, adicione um selo retrô inspirado em editoras tradicionais de álbuns esportivos, sem copiar logotipos oficiais.

Estilo hiper-realista, alta definição, estética de card esportivo premium, acabamento profissional e visual semelhante a uma figurinha oficial de Copa do Mundo”

Resultado viralizou nas redes sociais

As imagens geradas por inteligência artificial reproduzem o visual clássico das figurinhas da Copa, com elementos gráficos inspirados na Seleção Brasileira e acabamento semelhante aos cards esportivos oficiais.

A trend ganhou força principalmente no Instagram e no TikTok, onde milhares de usuários passaram a publicar versões próprias como se fossem atletas convocados para o Mundial de 2026.

Além do uniforme tradicional do Brasil, muita gente também começou a testar estilos diferentes, incluindo uniformes retrô, versões futuristas e até figurinhas inspiradas em clubes de futebol.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários