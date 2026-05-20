A nova febre das redes sociais mistura Copa do Mundo, inteligência artificial e personalização. Usuários do Instagram, TikTok e outras plataformas começaram a compartilhar versões próprias de figurinhas inspiradas no tradicional álbum da Copa de 2026, utilizando fotos reais e ferramentas de IA.
A tendência viralizou principalmente entre fãs de futebol e criadores de conteúdo, que estão transformando imagens pessoais em cards no estilo das famosas figurinhas colecionáveis, com camisa da Seleção Brasileira, informações de atleta e visual semelhante aos álbuns clássicos.
Como fazer sua figurinha personalizada
Para criar a imagem personalizada, basta utilizar plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.
Veja o passo a passo:
- Abra o ChatGPT ou Gemini;
- Envie uma foto sua;
- Adicione uma imagem de referência de figurinha oficial;
- Cole o prompt completo com suas informações personalizadas.
A recomendação é utilizar uma foto de boa qualidade, preferencialmente de frente ou levemente de perfil, para garantir um resultado mais realista.
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O prompt utilizado na trend é o seguinte:
“Crie uma figurinha colecionável de futebol inspirada nos álbuns clássicos da Copa do Mundo. Use a primeira imagem como referência do layout esportivo e a segunda imagem como referência principal da pessoa retratada, preservando os traços reais e sem alterar suas características físicas.
No centro da arte, destaque um retrato em close de uma jogadora de futebol com expressão simpática e confiante, visual realista e iluminação de estúdio. Ela veste a tradicional camisa amarela da Seleção Brasileira, com detalhes em verde e escudo inspirado no uniforme oficial.
O fundo deve seguir um design gráfico moderno, com blocos geométricos e cores vibrantes em verde, amarelo e azul-turquesa, remetendo ao estilo visual de figurinhas esportivas colecionáveis.
Na parte inferior, inclua uma faixa horizontal escura com o nome “NOME DA PESSOA” em letras brancas maiúsculas. Abaixo do nome, adicione informações menores como data de nascimento, altura e peso, no formato de cards de atletas.
No canto inferior direito, adicione um selo retrô inspirado em editoras tradicionais de álbuns esportivos, sem copiar logotipos oficiais.
Estilo hiper-realista, alta definição, estética de card esportivo premium, acabamento profissional e visual semelhante a uma figurinha oficial de Copa do Mundo”
Resultado viralizou nas redes sociais
As imagens geradas por inteligência artificial reproduzem o visual clássico das figurinhas da Copa, com elementos gráficos inspirados na Seleção Brasileira e acabamento semelhante aos cards esportivos oficiais.
A trend ganhou força principalmente no Instagram e no TikTok, onde milhares de usuários passaram a publicar versões próprias como se fossem atletas convocados para o Mundial de 2026.
Além do uniforme tradicional do Brasil, muita gente também começou a testar estilos diferentes, incluindo uniformes retrô, versões futuristas e até figurinhas inspiradas em clubes de futebol.