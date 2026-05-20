A nova febre das redes sociais mistura Copa do Mundo, inteligência artificial e personalização. Usuários do Instagram, TikTok e outras plataformas começaram a compartilhar versões próprias de figurinhas inspiradas no tradicional álbum da Copa de 2026, utilizando fotos reais e ferramentas de IA.

A tendência viralizou principalmente entre fãs de futebol e criadores de conteúdo, que estão transformando imagens pessoais em cards no estilo das famosas figurinhas colecionáveis, com camisa da Seleção Brasileira, informações de atleta e visual semelhante aos álbuns clássicos.

Como fazer sua figurinha personalizada

Para criar a imagem personalizada, basta utilizar plataformas de inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini. O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos.