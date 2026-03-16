17 de março de 2026
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ATENÇÃO AO PRAZO

Imposto de Renda 2026: prazo começa dia 23; veja se você declara

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Atenção ao prazo para declaração de imposto de renda
Atenção ao prazo para declaração de imposto de renda

Os contribuintes já podem se preparar para declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita Federal informou que o prazo para envio da declaração começa em 23 de março e segue até 29 de maio.

A declaração é referente aos rendimentos obtidos em 2025. Quem perder o prazo terá que pagar multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

Quem precisa declarar

Devem declarar o Imposto de Renda os contribuintes que:

  • Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
  • Tiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
  • Realizaram operações na bolsa de valores superiores a R$ 40 mil;
  • Tiveram receita bruta acima de R$ 177.920 em atividade rural;
  • Possuíam bens ou patrimônio acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025.

Como fazer a declaração

A declaração pode ser feita pela internet por meio do programa oficial da Receita Federal do Brasil ou pelo serviço Meu Imposto de Renda.

Os sistemas estão disponíveis nos links:

Também é possível enviar a declaração pelo aplicativo da Receita Federal disponível para celulares Android e iPhone.

VER MAIS

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Pagamento e restituição

Quem tiver imposto a pagar poderá dividir o valor em até oito parcelas mensais, desde que cada parcela seja superior a R$ 50.

Já quem tiver direito à restituição pode receber o valor nos primeiros lotes se entregar a declaração mais cedo e sem erros.

Documentos necessários

Antes de preencher a declaração, é importante separar documentos como:

  • Informes de rendimentos de empresas e bancos;
  • Comprovantes de despesas médicas e escolares;
  • Recibos de pagamentos e doações;
  • Documentos de compra ou venda de bens;
  • Dados de dependentes e informações bancárias.

O JP recomenda reunir os documentos com antecedência para evitar erros e facilitar o envio da declaração.

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