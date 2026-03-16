Os contribuintes já podem se preparar para declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita Federal informou que o prazo para envio da declaração começa em 23 de março e segue até 29 de maio.
A declaração é referente aos rendimentos obtidos em 2025. Quem perder o prazo terá que pagar multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.
Quem precisa declarar
Devem declarar o Imposto de Renda os contribuintes que:
- Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;
- Tiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;
- Realizaram operações na bolsa de valores superiores a R$ 40 mil;
- Tiveram receita bruta acima de R$ 177.920 em atividade rural;
- Possuíam bens ou patrimônio acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025.
Como fazer a declaração
A declaração pode ser feita pela internet por meio do programa oficial da Receita Federal do Brasil ou pelo serviço Meu Imposto de Renda.
Os sistemas estão disponíveis nos links:
- Programa da declaração: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
- Meu Imposto de Renda: https://www.gov.br/pt-br/servicos/declarar-meu-imposto-de-renda
Também é possível enviar a declaração pelo aplicativo da Receita Federal disponível para celulares Android e iPhone.
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Pagamento e restituição
Quem tiver imposto a pagar poderá dividir o valor em até oito parcelas mensais, desde que cada parcela seja superior a R$ 50.
Já quem tiver direito à restituição pode receber o valor nos primeiros lotes se entregar a declaração mais cedo e sem erros.
Documentos necessários
Antes de preencher a declaração, é importante separar documentos como:
- Informes de rendimentos de empresas e bancos;
- Comprovantes de despesas médicas e escolares;
- Recibos de pagamentos e doações;
- Documentos de compra ou venda de bens;
- Dados de dependentes e informações bancárias.
O JP recomenda reunir os documentos com antecedência para evitar erros e facilitar o envio da declaração.