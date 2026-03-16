Os contribuintes já podem se preparar para declarar o Imposto de Renda 2026. A Receita Federal informou que o prazo para envio da declaração começa em 23 de março e segue até 29 de maio.

A declaração é referente aos rendimentos obtidos em 2025. Quem perder o prazo terá que pagar multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

Quem precisa declarar

Devem declarar o Imposto de Renda os contribuintes que:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025;

Tiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil;

Realizaram operações na bolsa de valores superiores a R$ 40 mil;

Tiveram receita bruta acima de R$ 177.920 em atividade rural;

Possuíam bens ou patrimônio acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2025.

Como fazer a declaração