O atendimento é feito por meio de um chatbot, disponível pelo número (19) 99982-3709. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, a Transdata (empresa parceira da Rápido Sumaré, responsável pela operação do transporte coletivo na cidade), e a Google.

Usuários do transporte coletivo de Piracicaba já podem realizar a recarga de créditos para ônibus diretamente pelo WhatsApp. A nova funcionalidade busca facilitar o acesso ao serviço, permitindo pagamentos via Pix com liberação em até 30 minutos.

Disponível desde 14 de fevereiro, a ferramenta atende usuários já cadastrados no sistema Pira Mobilidade. Além da compra de créditos, o serviço também possibilita o bloqueio do cartão em caso de necessidade.

As recargas podem variar de R$ 5,50 a R$ 999, com cobrança de taxa fixa de R$ 1,99 por transação, independentemente do valor. Após a solicitação, o usuário recebe um código para pagamento, que deve ser realizado exclusivamente via Pix.

Para utilizar o serviço, basta iniciar uma conversa no WhatsApp, informar o CPF para localizar o cadastro e selecionar o valor desejado para recarga. Em caso de dúvidas, o atendimento ao usuário pode ser feito pelo SAC da Rápido Sumaré, no telefone 0800-121-8484, ou pelo número 156 da Prefeitura de Piracicaba.