A possibilidade de uma nova cobrança obrigatória para proprietários de veículos voltou à pauta no Congresso Nacional. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados propõe a criação de um seguro anual vinculado ao licenciamento, reacendendo discussões sobre o retorno de um modelo semelhante ao DPVAT.

A proposta já avançou na Comissão de Viação e Transportes e estabelece que o pagamento do seguro será condição para manter o veículo regularizado. Caso a medida entre em vigor, motoristas que não quitarem a taxa ficarão impedidos de circular legalmente.

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Seguro obrigatório atrelado ao licenciamento