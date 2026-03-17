O governador Tarcísio de Freitas sancionou, nesta terça-feira (17), um conjunto de leis que altera regras e amplia medidas na educação do estado de São Paulo. O pacote inclui desde a execução obrigatória do hino nacional nas escolas até ações voltadas à segurança e ao acolhimento de alunos e famílias.

Hino nacional passa a ser obrigatório

Uma das principais mudanças determina que o hino nacional seja executado semanalmente em escolas públicas e privadas. A prática deve ocorrer, preferencialmente, às sextas-feiras, antes do início das aulas.

Além da execução, o texto prevê que o hino seja cantado pelos estudantes, reforçando uma rotina cívica já associada ao hasteamento da bandeira nacional nas instituições de ensino.

Segurança no entorno escolar