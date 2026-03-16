O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já começa a movimentar o cenário artístico. Segundo o diretor Júnior Kadeshi, o tema da categoria Temática da edição de 2026 será “IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, convidando artistas a refletirem, com criatividade e humor, sobre o embate entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana.

A ideia é estimular produções que discutam o impacto das novas tecnologias na sociedade, na arte e na cultura. Enquanto a categoria temática seguirá essa proposta, as demais categorias do salão terão tema livre, ampliando as possibilidades de criação para os participantes.

Tema propõe debate entre tecnologia e criatividade



A edição que acontecerá no dia 29 de agosto, busca incentivar reflexões que vão além das discussões mais comuns sobre tecnologia. A expectativa é que os trabalhos abordem temas como autoria, ética, criatividade e identidade cultural, explorando os limites entre a inteligência humana e os sistemas baseados em algoritmos.

Presidência inédita na história do salão