O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já começa a movimentar o cenário artístico. Segundo o diretor Júnior Kadeshi, o tema da categoria Temática da edição de 2026 será “IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, convidando artistas a refletirem, com criatividade e humor, sobre o embate entre Inteligência Artificial e Inteligência Humana.
A ideia é estimular produções que discutam o impacto das novas tecnologias na sociedade, na arte e na cultura. Enquanto a categoria temática seguirá essa proposta, as demais categorias do salão terão tema livre, ampliando as possibilidades de criação para os participantes.
Tema propõe debate entre tecnologia e criatividade
A edição que acontecerá no dia 29 de agosto, busca incentivar reflexões que vão além das discussões mais comuns sobre tecnologia. A expectativa é que os trabalhos abordem temas como autoria, ética, criatividade e identidade cultural, explorando os limites entre a inteligência humana e os sistemas baseados em algoritmos.
Presidência inédita na história do salão
Outro destaque desta edição é a escolha de Synnöve Dahlström Hilkner para a presidência do evento. A artista se torna a primeira mulher a assumir o cargo em mais de cinco décadas de história do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.
Graduada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Synnöve é reconhecida internacionalmente por sua atuação na caricatura em escultura (3D). Seu trabalho dialoga com diferentes culturas e frequentemente retrata figuras ligadas ao ativismo e às artes.
Na presidência, ela participará da definição de diretrizes do evento, colaborará na escolha do júri e acompanhará a construção da programação da edição.
Cartaz oficial une referências culturais
O cartaz da mostra principal foi criado pelo artista Luiz Carlos Fernandes, conhecido artisticamente como Fernandes. Natural de Avaré (SP), ele possui trajetória consolidada no humor gráfico, com diversos prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Troféu HQ Mix e vários troféus Zélio, concedidos pelo salão.
A criação reúne referências do imaginário cultural e dialoga com o debate sobre inteligência artificial. Entre as inspirações citadas pelo artista estão figuras como Dom Quixote e King Kong, além de elementos visuais que remetem à cidade de Piracicaba.
VER MAIS
- Pinacoteca abre exposição com obras em papel restauradas; VEJA
- Piracicaba abre 389 vagas de emprego em diversas áreas
- Prefeitura apresenta requalificação da Rua do Porto e Beira Rio
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Jovem piracicabana cria cartaz do Salãozinho
O 24º Salãozinho de Humor terá cartaz assinado pela jovem artista Carolina Orlando Spruck, de 11 anos. Apaixonada por artes, ela participa do projeto desde 2022 e já acumula premiações em edições anteriores.
Na ilustração, Carolina incluiu elementos que representam a cidade, como peixe, capivara e a passarela pênsil, além de referências visuais ao riso. O processo de criação da arte levou cerca de 15 dias até chegar à versão final.
Inscrições abertas para artistas
Artistas interessados em participar do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já podem se inscrever pela internet.
Prazo para inscrições: até 21 de junho
Site: www.salaointernacionaldehumor.com.br