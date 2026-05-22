Um grave acidente chocou na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (22). Um idoso de 62 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 41 da via, sentido Saltinho. O condutor da moto foi socorrido em estado grave.

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Segundo informações iniciais, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida violentamente pela moto. O impacto foi extremamente forte e o idoso morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.