Um grave acidente chocou na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (22). Um idoso de 62 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 41 da via, sentido Saltinho. O condutor da moto foi socorrido em estado grave.
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Segundo informações iniciais, a vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida violentamente pela moto. O impacto foi extremamente forte e o idoso morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
O motociclista, de 36 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido às pressas por equipes do SAMU. Ele foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária, que interditaram parcialmente o trecho para atendimento da ocorrência e realização da perícia.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.