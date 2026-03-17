O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou uma mudança relevante nas punições aplicadas a magistrados no Brasil. A partir de agora, a perda do cargo passa a ser a principal sanção em casos de infrações graves, substituindo a aposentadoria compulsória, que até então era considerada a penalidade máxima no âmbito administrativo.

Nova regra para magistrados

A decisão estabelece que juízes e integrantes de tribunais que cometerem irregularidades não poderão mais ser afastados com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Em vez disso, deverão perder o cargo e, consequentemente, deixar de receber salários.

A medida foi direcionada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por fiscalizar e aplicar sanções disciplinares à magistratura. A mudança, no entanto, não se aplica aos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal.