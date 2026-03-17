O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou uma mudança relevante nas punições aplicadas a magistrados no Brasil. A partir de agora, a perda do cargo passa a ser a principal sanção em casos de infrações graves, substituindo a aposentadoria compulsória, que até então era considerada a penalidade máxima no âmbito administrativo.
Nova regra para magistrados
A decisão estabelece que juízes e integrantes de tribunais que cometerem irregularidades não poderão mais ser afastados com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Em vez disso, deverão perder o cargo e, consequentemente, deixar de receber salários.
A medida foi direcionada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por fiscalizar e aplicar sanções disciplinares à magistratura. A mudança, no entanto, não se aplica aos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal.
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Críticas à aposentadoria compulsória
Historicamente, a aposentadoria compulsória vinha sendo alvo de questionamentos por parte de especialistas e da opinião pública. Isso porque, apesar de afastar o magistrado de suas funções, a medida garantia o pagamento de vencimentos proporcionais.
Na prática, críticos apontavam que a sanção poderia ser interpretada como um benefício indevido, já que o profissional deixava de atuar, mas continuava recebendo.
Fundamentação da decisão
Ao justificar a mudança, o ministro destacou que a aposentadoria compulsória não se encaixa no modelo jurídico atual para punições mais severas. Segundo ele, casos graves devem resultar na perda do cargo, respeitando os critérios previstos na Constituição.
A decisão também reforça que, por se tratar de cargos vitalícios, a aplicação da penalidade máxima depende de processo judicial.
Impacto e próximos passos
Com a nova diretriz, o entendimento do CNJ deve ser ajustado para priorizar a exoneração em situações mais graves. A expectativa é de que a medida aumente o rigor na responsabilização de magistrados.
Em entrevistas, especialistas avaliam que a mudança pode fortalecer a credibilidade do sistema judiciário, ao alinhar punições mais duras com a gravidade das infrações.