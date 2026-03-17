Na manhã de sábado (14), um momento de tensão mobilizou equipes de resgate e moradores em Piracicaba. Um homem de 32 anos subiu em uma passarela sobre a Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do bairro Santa Rita, e ameaçou se jogar, causando apreensão entre quem passava pelo local.

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Populares que presenciaram a cena agiram rapidamente. Em meio ao desespero, tentaram dialogar com o homem e o incentivaram a desistir, enquanto acionavam o socorro. A resposta foi ágil: equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e iniciaram um trabalho delicado de negociação.