17 de março de 2026
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TENSÃO NA PISTA

Homem tenta se jogar de passarela na SP 308 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem subiu na passarela e ameaçou se jogar na rodovia.
O homem subiu na passarela e ameaçou se jogar na rodovia.

  Na manhã de sábado (14), um momento de tensão mobilizou equipes de resgate e moradores em Piracicaba. Um homem de 32 anos subiu em uma passarela sobre a Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do bairro Santa Rita, e ameaçou se jogar, causando apreensão entre quem passava pelo local.

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Populares que presenciaram a cena agiram rapidamente. Em meio ao desespero, tentaram dialogar com o homem e o incentivaram a desistir, enquanto acionavam o socorro. A resposta foi ágil: equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e iniciaram um trabalho delicado de negociação.

Após um período de conversa e aplicação de técnicas especializadas, os bombeiros conseguiram conter a situação e convencer o homem a desistir da tentativa. A ação evitou uma possível tragédia e trouxe alívio a todos que acompanhavam o caso.

O homem, que apresentava forte abalo emocional, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim (UPA), onde recebeu atendimento médico.

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