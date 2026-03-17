17 de março de 2026
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SAÚDE

Comida muito quente pode prejudicar órgão vital, alerta médico

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Quando isso acontece com frequência, a agressão térmica pode causar inflamações e lesões ao longo do tempo.
Quando isso acontece com frequência, a agressão térmica pode causar inflamações e lesões ao longo do tempo.

O hábito de consumir alimentos muito quentes, no famoso estilo “pelando”, pode trazer riscos à saúde e muita gente nem imagina. Segundo o hepatologista Arthur Nobre, PhD em gastroenterologia pela USP, o principal órgão afetado por esse costume é o esôfago.

De acordo com o especialista, ao ingerir alimentos ou bebidas em temperaturas muito altas, o corpo pode sofrer uma espécie de “queimadura” na mucosa da boca, garganta e, principalmente, do esôfago canal responsável por levar o alimento até o estômago.

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Quando isso acontece com frequência, a agressão térmica pode causar inflamações e lesões ao longo do tempo. Entre os sinais mais comuns estão dor, desconforto e a sensação de dificuldade ao engolir.

O alerta fica ainda mais importante em casos de consumo frequente ao longo dos anos. Estudos já apontam que bebidas muito quentes, especialmente acima de 65 °C, podem estar associadas ao aumento do risco de câncer no esôfago.

Apesar disso, o médico reforça que não há motivo para preocupação em casos isolados. O risco está no hábito contínuo de consumir alimentos ou bebidas extremamente quentes.

A recomendação é simples: esperar alguns minutos antes de consumir alimentos muito quentes pode fazer diferença na proteção da saúde a longo prazo.

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