A Amazon anunciou uma mudança importante no Prime Video que deve impactar milhões de usuários a partir de 2026. O tradicional plano sem anúncios será encerrado e substituído por uma nova opção mais completa, chamada Prime Video Ultra.
A proposta do novo plano é oferecer uma experiência mais avançada, com foco em qualidade de imagem, som e maior liberdade de uso. Apesar da mudança, a ausência de anúncios continua, mas agora acompanhada de melhorias técnicas e mais recursos.
- VEJA MAIS:
- Máquina que “lava humanos” já é realidade e viraliza
- Gasolina dispara e já chega a R$ 9,29 em SP; ENTENDA
- Já viu isso? Robô garçom vira atração em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Entre as novidades, o Prime Video Ultra passa a oferecer resolução em 4K UHD, áudio Dolby Atmos em conteúdos compatíveis e um aumento significativo na capacidade de downloads, que sobe de 25 para até 100 títulos disponíveis offline.
Outra mudança importante está no número de telas simultâneas. O novo plano permitirá até cinco transmissões ao mesmo tempo, sendo uma opção mais atrativa para famílias ou usuários que compartilham a conta.
Em comparação com o plano padrão incluso na assinatura Prime, a diferença fica ainda mais clara. O benefício tradicional continua com anúncios em parte do conteúdo, menor número de downloads e sem acesso à qualidade máxima de imagem e som.
A mudança faz parte de uma estratégia da Amazon para acompanhar o mercado de streaming, que vem apostando cada vez mais em planos segmentados, com diferentes níveis de qualidade e benefícios.
Com isso, o Prime Video Ultra se posiciona como uma opção premium, voltada para quem busca uma experiência mais completa, sem interrupções e com maior qualidade.