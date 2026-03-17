17 de março de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
STREAMING

Amazon encerra plano sem anúncios do Prime Video

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
redes sociais
Outra mudança importante está no número de telas simultâneas. O novo plano permitirá até cinco transmissões ao mesmo tempo
Outra mudança importante está no número de telas simultâneas. O novo plano permitirá até cinco transmissões ao mesmo tempo

A Amazon anunciou uma mudança importante no Prime Video que deve impactar milhões de usuários a partir de 2026. O tradicional plano sem anúncios será encerrado e substituído por uma nova opção mais completa, chamada Prime Video Ultra.

A proposta do novo plano é oferecer uma experiência mais avançada, com foco em qualidade de imagem, som e maior liberdade de uso. Apesar da mudança, a ausência de anúncios continua, mas agora acompanhada de melhorias técnicas e mais recursos.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Entre as novidades, o Prime Video Ultra passa a oferecer resolução em 4K UHD, áudio Dolby Atmos em conteúdos compatíveis e um aumento significativo na capacidade de downloads, que sobe de 25 para até 100 títulos disponíveis offline.

Outra mudança importante está no número de telas simultâneas. O novo plano permitirá até cinco transmissões ao mesmo tempo, sendo uma opção mais atrativa para famílias ou usuários que compartilham a conta.

Em comparação com o plano padrão incluso na assinatura Prime, a diferença fica ainda mais clara. O benefício tradicional continua com anúncios em parte do conteúdo, menor número de downloads e sem acesso à qualidade máxima de imagem e som.

A mudança faz parte de uma estratégia da Amazon para acompanhar o mercado de streaming, que vem apostando cada vez mais em planos segmentados, com diferentes níveis de qualidade e benefícios.

Com isso, o Prime Video Ultra se posiciona como uma opção premium, voltada para quem busca uma experiência mais completa, sem interrupções e com maior qualidade.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários