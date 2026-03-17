A Amazon anunciou uma mudança importante no Prime Video que deve impactar milhões de usuários a partir de 2026. O tradicional plano sem anúncios será encerrado e substituído por uma nova opção mais completa, chamada Prime Video Ultra.

A proposta do novo plano é oferecer uma experiência mais avançada, com foco em qualidade de imagem, som e maior liberdade de uso. Apesar da mudança, a ausência de anúncios continua, mas agora acompanhada de melhorias técnicas e mais recursos.

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Entre as novidades, o Prime Video Ultra passa a oferecer resolução em 4K UHD, áudio Dolby Atmos em conteúdos compatíveis e um aumento significativo na capacidade de downloads, que sobe de 25 para até 100 títulos disponíveis offline.