Jean Michel foi encontrado morto dentro de um carro após uma forte colisão registrada na avenida Laranjal Paulista, na região do bairro Campestre. O veículo que ele conduzia atingiu com violência a estrutura de proteção do sistema de leitura facial na entrada do Condomínio Parque Campestre I.

A identidade do homem que morreu em um grave acidente na madrugada de sábado (14) finalmente foi confirmada. Trata-se de Jean Michel Rodrigues do Reis, de 29 anos, bastante conhecido e querido em Piracicaba.

Inicialmente, quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima ainda não havia sido oficialmente identificada, o que aumentou o clima de mistério em torno do caso. O homem foi encontrado sozinho dentro de um Honda Civic cinza, já sem sinais vitais.

A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal de Piracicaba após um chamado de emergência feito ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento de um acidente de trânsito com vítima.

Uma equipe médica ainda esteve no local, mas o médico apenas pôde confirmar a morte do motorista dentro do veículo.