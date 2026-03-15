A identidade do homem que morreu em um grave acidente na madrugada de sábado (14) finalmente foi confirmada. Trata-se de Jean Michel Rodrigues do Reis, de 29 anos, bastante conhecido e querido em Piracicaba.
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Jean Michel foi encontrado morto dentro de um carro após uma forte colisão registrada na avenida Laranjal Paulista, na região do bairro Campestre. O veículo que ele conduzia atingiu com violência a estrutura de proteção do sistema de leitura facial na entrada do Condomínio Parque Campestre I.
Inicialmente, quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima ainda não havia sido oficialmente identificada, o que aumentou o clima de mistério em torno do caso. O homem foi encontrado sozinho dentro de um Honda Civic cinza, já sem sinais vitais.
A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal de Piracicaba após um chamado de emergência feito ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento de um acidente de trânsito com vítima.
Uma equipe médica ainda esteve no local, mas o médico apenas pôde confirmar a morte do motorista dentro do veículo.
Após os procedimentos iniciais e encaminhamento do corpo para exames, além do boletim de ocorrência sem descrever o condutor, a vítima foi oficialmente identificada como Jean Michel Rodrigues do Reis, de 29 anos.
O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Piracicaba, onde exames complementares devem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.
A perícia técnica analisou o local para tentar entender o que levou o motorista a perder o controle do veículo e colidir contra a estrutura do condomínio.