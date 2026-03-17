Máquina que “lava humanos” chega ao mercado e promete até relaxamento emocional
Uma tecnologia que parece saída de filme já é realidade no Japão. A chamada “lavadora humana do futuro” começou a ser comercializada após chamar atenção na Expo Mundial 2025, em Osaka, e promete não só limpar o corpo, mas também proporcionar uma experiência de relaxamento completo.
Desenvolvida pela empresa Science Inc., a máquina tem formato de cápsula e funciona de maneira totalmente automatizada. O usuário entra, se deita no interior do equipamento e, ao fechar a tampa, inicia um processo de limpeza que combina microbolhas, névoa de água e música relaxante.
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Diferente de uma máquina de lavar tradicional, o equipamento não realiza movimentos de rotação. Em vez disso, utiliza uma tecnologia suave que limpa o corpo sem atrito, enquanto sensores monitoram os sinais vitais do usuário durante todo o processo, garantindo segurança e conforto.
A experiência completa dura cerca de 15 minutos e inclui também uma etapa de secagem automática ao final.
A inovação ganhou destaque internacional e atraiu mais de 40 mil interessados durante a exposição. A primeira unidade já foi vendida para um hotel em Osaka, que pretende oferecer o serviço de forma exclusiva aos hóspedes.
Com preço estimado em cerca de R$ 2 milhões, a tecnologia ainda é restrita, mas já despertou o interesse de empresas de outros países, incluindo uma rede de resorts dos Estados Unidos.
Segundo os desenvolvedores, a proposta vai além da higiene: a ideia é proporcionar um momento de bem-estar físico e mental, criando uma experiência que, nas palavras da empresa, seria capaz até de “lavar a alma”.