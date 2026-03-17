Máquina que “lava humanos” chega ao mercado e promete até relaxamento emocional

Uma tecnologia que parece saída de filme já é realidade no Japão. A chamada “lavadora humana do futuro” começou a ser comercializada após chamar atenção na Expo Mundial 2025, em Osaka, e promete não só limpar o corpo, mas também proporcionar uma experiência de relaxamento completo.

Desenvolvida pela empresa Science Inc., a máquina tem formato de cápsula e funciona de maneira totalmente automatizada. O usuário entra, se deita no interior do equipamento e, ao fechar a tampa, inicia um processo de limpeza que combina microbolhas, névoa de água e música relaxante.