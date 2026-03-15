A tecnologia começa a ganhar espaço também no atendimento de cafeterias em Piracicaba. Em um estabelecimento da cidade, um robô garçom passou a circular pelo salão levando pedidos até as mesas e ajudando a equipe no recolhimento de louças.

Para conhecer a novidade de perto, a repórter Gabriela Lima, do JP, visitou o local e acompanhou o funcionamento do equipamento, que promete trazer mais agilidade ao atendimento, mas sem substituir o trabalho humano.

Como funciona o robô garçom



No estabelecimento, a forma de fazer pedidos continua sendo a tradicional: diretamente no balcão ou com os garçons da equipe.