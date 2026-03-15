A tecnologia começa a ganhar espaço também no atendimento de cafeterias em Piracicaba. Em um estabelecimento da cidade, um robô garçom passou a circular pelo salão levando pedidos até as mesas e ajudando a equipe no recolhimento de louças.
Para conhecer a novidade de perto, a repórter Gabriela Lima, do JP, visitou o local e acompanhou o funcionamento do equipamento, que promete trazer mais agilidade ao atendimento, mas sem substituir o trabalho humano.
Como funciona o robô garçom
No estabelecimento, a forma de fazer pedidos continua sendo a tradicional: diretamente no balcão ou com os garçons da equipe.
Depois que o pedido é preparado, os funcionários posicionam os itens nas bandejas do robô e informam o número da mesa no painel de controle. A partir desse comando, o equipamento segue automaticamente até o destino indicado.
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O robô consegue atender até três mesas por trajeto. Ao chegar ao local, o cliente retira o pedido da bandeja e o equipamento retorna ao ponto inicial para uma nova tarefa.
O sistema também possui diferentes modos de velocidade. Para bebidas, por exemplo, o deslocamento é mais lento, evitando possíveis derramamentos durante o percurso.
Tecnologia também ajuda a recolher louças
Além de levar pedidos até as mesas, o robô também pode ser utilizado para recolher pratos, copos e utensílios após o consumo.
Quando acionado, o equipamento se dirige até a mesa indicada para que as louças sejam colocadas nas bandejas. Em seguida, ele leva os itens até a área próxima à pia, contribuindo para agilizar o fluxo de trabalho no salão.
O robô veio para agregar
O consultor tecnológico Marcos Jesus foi quem explicou ao JP como funciona o robô e destacou que ele também tem a intenção de divulgar anúncios. E ainda afirmou que tendência é que novas versões do equipamento também cheguem à cidade.
“Esse é um modelo que já está sendo implantado e outros também devem ser lançados em Piracicaba. ”, afirmou.
Para o proprietário da cafeteria, Júlio César Degaspari, a proposta é unir inovação e acolhimento no atendimento ao público.
“O robô veio agregar para a cafeteria,mas sem substituir ningúem. A nossa intenção continua sendo atender cada cliente com muito carinho e dedicação”, disse.
O equipamento também possui sistema automático de recarga. Quando a bateria atinge níveis baixos, ele retorna sozinho à base para iniciar o carregamento, garantindo que esteja sempre pronto para continuar o atendimento.
Nome para o novo integrante
Outra curiosidade é que o novo “funcionário” ainda não tem nome. A ideia é que os próprios clientes possam sugerir como o robô garçom deve ser chamado.
A cafeteria convida os moradores de Piracicaba para conhecer a novidade e conhecer de perto o serviço do novo funcionário (ainda sem nome) que já está chamando a atenção no salão.