10 de maio de 2026
Veja 10 restaurantes para celebrar o Dia das Mães em Piracicaba

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
Lista reúne restaurantes com diferentes estilos gastronômicos para aproveitar o Dia das Mães em Piracicaba.

O Dia das Mães é uma oportunidade para reunir a família e transformar o almoço de domingo em um momento especial. Para quem ainda não decidiu onde celebrar a data em Piracicaba, diversos restaurantes oferecem ambientes aconchegantes, cardápios variados e opções para todos os os gostos. Confira 10 sugestões de restaurantes para aproveitar o Dia das Mães com boa comida e companhia.

Monte Sul

Endereço: R. Santo Antônio, 710 – Centro (Unidade Centro) e Av. Juscelino K. de Oliveira, 764 - Vila Rezende (Unidade JK)

Contato: (19) 3433-6743 ou (19) 9.8860-5345 (WhatsApp) – Unidade Centro / (19) 3413-1300 ou (19) 9.9416-8941 (WhatsApp) – Unidade JK

Horário de Funcionamento: Unidade Centro – Almoço: Segunda a Sexta: das 11:00 às 15:00 / Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:30; Jantar: Segunda a Quinta: das 18:00 às 21:30 / Sexta e Sábado: das 18:00 às 22:00 | Unidade JK – Almoço: Segunda a Quinta: das 11:00 às 14:30 / Sexta, Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:00

Porto do Sol Restaurante

Endereço: Rua do Porto, 1537 - Centro

Contato: (19) 98115-8408 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta: 10h às 16h / Sexta: 10h às 17h / Sábados, Domingos e Feriados: 10h às 18h

Restaurante Shynobu

Endereço: Av. Saldanha Marinho, 1822 – Alemães

Contato: (19) 3927-6968 ou (19) 3927-7236 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta: das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h / Sábado: das 12h às 16h e das 18h30 às 23h / Domingo e feriados: das 12h às 22h30

Cantina di Luppi

Endereço: Rua Tiradentes, 613 - Centro

Contato: (19) 99154-7929 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 22h30 / Sexta e Sábado: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 23h / Domingo: 11h30 às 15h

Porto do Norte

Endereço: R. do Rosário, 350 - Centro

Contato: (19) 3377-7410

Horário de Funcionamento: Segunda: 11h às 00h02 / Terça a Quinta: 11h às 00h / Sexta e Sábado: 11h às 1h / Domingo: 11h às 16h

Casaretto Pasta&Vinho

Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 412 - Cidade Alta

Contato: (19) 3433-6785 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h às 14h30 e das 18h às 23h / Sábado das 11h às 15h e das 18h às 23h / Domingos das 11h às 15h e das 18h às 22h

Restaurante Kobu

Endereço: Av. Brasil, 1215 - Cidade Jardim

Contato: (19) 3927-2660

Horário de Funcionamento: Sábados e Domingo: 11h30 às 15h30 / Terça a Domingo: 18h00 às 00h00

Giardino Ristorante

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2328 - Vila Monteiro

Contato: (19) 3433-7066

Horário de Funcionamento: Segunda, Quarta e Quinta das 11h às 14h30 e das 19h às 22h30 / Sexta das 11h às 14h30 e das 19h às 23h / Sábado das 11h às 15h30 e das 19h às 00h / Domingo das 11h às 15h30

Temaki Now

Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 120 – Alto

Contato: (19) 98900-2226

Horário de Funcionamento: Segunda-feira: Fechado / Terça a Quinta-feira: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 18:00 às 22:00 / Sexta-feira e Sábado: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 19:00 às 23:00 / Domingo: Jantar das 18:00 às 22:00

Capitão Gancho

Endereço: Rua do porto, 1815, Centro

Contato: (19) 3422-7361 / (19)99675-5357

Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h às 16h / Sexta: 11h às 17h / Sábado e Domingo: 10h30 às 17h

