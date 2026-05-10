O Dia das Mães é uma oportunidade para reunir a família e transformar o almoço de domingo em um momento especial. Para quem ainda não decidiu onde celebrar a data em Piracicaba, diversos restaurantes oferecem ambientes aconchegantes, cardápios variados e opções para todos os os gostos. Confira 10 sugestões de restaurantes para aproveitar o Dia das Mães com boa comida e companhia.
Monte Sul
Endereço: R. Santo Antônio, 710 – Centro (Unidade Centro) e Av. Juscelino K. de Oliveira, 764 - Vila Rezende (Unidade JK)
Contato: (19) 3433-6743 ou (19) 9.8860-5345 (WhatsApp) – Unidade Centro / (19) 3413-1300 ou (19) 9.9416-8941 (WhatsApp) – Unidade JK
Horário de Funcionamento: Unidade Centro – Almoço: Segunda a Sexta: das 11:00 às 15:00 / Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:30; Jantar: Segunda a Quinta: das 18:00 às 21:30 / Sexta e Sábado: das 18:00 às 22:00 | Unidade JK – Almoço: Segunda a Quinta: das 11:00 às 14:30 / Sexta, Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:00
Porto do Sol Restaurante
Endereço: Rua do Porto, 1537 - Centro
Contato: (19) 98115-8408 (WhatsApp)
Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta: 10h às 16h / Sexta: 10h às 17h / Sábados, Domingos e Feriados: 10h às 18h
Restaurante Shynobu
Endereço: Av. Saldanha Marinho, 1822 – Alemães
Contato: (19) 3927-6968 ou (19) 3927-7236 (WhatsApp)
Horário de Funcionamento: Terça a Sexta: das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h / Sábado: das 12h às 16h e das 18h30 às 23h / Domingo e feriados: das 12h às 22h30
Cantina di Luppi
Endereço: Rua Tiradentes, 613 - Centro
Contato: (19) 99154-7929 (WhatsApp)
Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 22h30 / Sexta e Sábado: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 23h / Domingo: 11h30 às 15h
Porto do Norte
Endereço: R. do Rosário, 350 - Centro
Contato: (19) 3377-7410
Horário de Funcionamento: Segunda: 11h às 00h02 / Terça a Quinta: 11h às 00h / Sexta e Sábado: 11h às 1h / Domingo: 11h às 16h
Casaretto Pasta&Vinho
Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 412 - Cidade Alta
Contato: (19) 3433-6785 (WhatsApp)
Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h às 14h30 e das 18h às 23h / Sábado das 11h às 15h e das 18h às 23h / Domingos das 11h às 15h e das 18h às 22h
Restaurante Kobu
Endereço: Av. Brasil, 1215 - Cidade Jardim
Contato: (19) 3927-2660
Horário de Funcionamento: Sábados e Domingo: 11h30 às 15h30 / Terça a Domingo: 18h00 às 00h00
Giardino Ristorante
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2328 - Vila Monteiro
Contato: (19) 3433-7066
Horário de Funcionamento: Segunda, Quarta e Quinta das 11h às 14h30 e das 19h às 22h30 / Sexta das 11h às 14h30 e das 19h às 23h / Sábado das 11h às 15h30 e das 19h às 00h / Domingo das 11h às 15h30
Horário de Funcionamento: Segunda-feira: Fechado / Terça a Quinta-feira: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 18:00 às 22:00 / Sexta-feira e Sábado: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 19:00 às 23:00 / Domingo: Jantar das 18:00 às 22:00
Capitão Gancho
Endereço: Rua do porto, 1815, Centro
Contato: (19) 3422-7361 / (19)99675-5357
Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h às 16h / Sexta: 11h às 17h / Sábado e Domingo: 10h30 às 17h