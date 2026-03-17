Com orientação do Samu, pai participa do nascimento do filho em casa Sebastião Souza Gonçalves, 36 anos, sempre fez planos de acompanhar de perto o nascimento das filhas, hoje com 12 e 6 anos. Mas, ao entrar na sala para o procedimento, acabou se sentindo mal e, para não atrapalhar o atendimento à esposa Larissa e às crianças, desistiu.A técnica de enfermagem Larissa carrega Moisés ao lado do condutor Roberto Neri Com o nascimento do filho Moisés, na noite desta quinta-feira, 12/03, a história foi diferente. Sebastião não apenas acompanhou o parto, como participou ativamente da chegada do bebê ao mundo.

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“Dessa vez Deus deu força. Foi uma grande emoção e muita adrenalina”, contou. Após realizar todo o pré-natal e com 39 semanas de gestação, Larissa, estava em casa, no bairro Parque Piracicaba, com o marido e as filhas quando começou a sentir as contrações. O casal começou a se preparar para ir ao hospital, mas as dores se intensificaram e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

Enquanto a equipe formada pela técnica de enfermagem Larissa Felix e pelo condutor Roberto Neri se dirigia ao local, o casal recebeu orientações por telefone. O trabalho de parto evoluiu rapidamente e Moisés nasceu antes da chegada da ambulância à residência. “Quando chegamos, o bebê estava com a mãe, corado e com choro vigoroso. Finalizamos os procedimentos e realizamos a remoção até o hospital”, relatou Larissa. Com cinco anos de atuação no Samu e 25 anos na enfermagem, ela participou pela segunda vez de um parto.