17 de março de 2026
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EMOÇÃO

Com orientação do Samu, bebê nasce em casa em Piracicaba

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O casal começou a se preparar para ir ao hospital, mas as dores se intensificaram e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.
O casal começou a se preparar para ir ao hospital, mas as dores se intensificaram e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

Com orientação do Samu, pai participa do nascimento do filho em casa Sebastião Souza Gonçalves, 36 anos, sempre fez planos de acompanhar de perto o nascimento das filhas, hoje com 12 e 6 anos. Mas, ao entrar na sala para o procedimento, acabou se sentindo mal e, para não atrapalhar o atendimento à esposa Larissa e às crianças, desistiu.A técnica de enfermagem Larissa carrega Moisés ao lado do condutor Roberto Neri Com o nascimento do filho Moisés, na noite desta quinta-feira, 12/03, a história foi diferente. Sebastião não apenas acompanhou o parto, como participou ativamente da chegada do bebê ao mundo.

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“Dessa vez Deus deu força. Foi uma grande emoção e muita adrenalina”, contou. Após realizar todo o pré-natal e com 39 semanas de gestação, Larissa, estava em casa, no bairro Parque Piracicaba, com o marido e as filhas quando começou a sentir as contrações. O casal começou a se preparar para ir ao hospital, mas as dores se intensificaram e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado.

 Enquanto a equipe formada pela técnica de enfermagem Larissa Felix e pelo condutor Roberto Neri se dirigia ao local, o casal recebeu orientações por telefone. O trabalho de parto evoluiu rapidamente e Moisés nasceu antes da chegada da ambulância à residência. “Quando chegamos, o bebê estava com a mãe, corado e com choro vigoroso. Finalizamos os procedimentos e realizamos a remoção até o hospital”, relatou Larissa. Com cinco anos de atuação no Samu e 25 anos na enfermagem, ela participou pela segunda vez de um parto.

“Trabalhamos muito com situações de risco iminente à vida e doenças graves, então quando acontece um parto, todo mundo vibra, a equipe inteira fica feliz”, disse. Moisés nasceu com 3,530 kg e 48 centímetros. Deve deixar o hospital e voltar para casa com a mãe no sábado. “É uma emoção tão grande que não dá para explicar com palavras”, acrescentou o pai, que agradeceu o atendimento realizado pelo Samu.

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