De acordo com a Anvisa, todos os lotes de diferentes linhas estão incluídos na determinação, entre eles: Plus Gel Esmalte Impala Gel, Esmalte Gel Impala Gel Plus, Gel Plus Impala Esmalte Gel, Esmalte Gel Plus Impala e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear. Os produtos são utilizados principalmente em procedimentos que exigem secagem com luz ultravioleta (UV) ou LED.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (16), o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda, após a identificação da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos no Brasil. A medida foi adotada a partir de comunicação da própria empresa e tem como objetivo proteger a saúde de consumidores e profissionais da área da beleza.

A proibição do uso da substância TPO foi estabelecida em outubro de 2025, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 995/2025, que também vetou a utilização do composto DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina ou DMTA) em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Segundo a agência, essas substâncias apresentam riscos à saúde e, por isso, não devem estar presentes em formulações comercializadas no país.

Em nota, a Anvisa destacou que a decisão busca proteger tanto os usuários quanto os profissionais que manipulam esses produtos com frequência. Estudos internacionais realizados com animais apontam que o DMPT pode estar associado ao desenvolvimento de câncer em humanos, enquanto o TPO é considerado tóxico para a reprodução, podendo afetar a fertilidade.

A agência reforça que consumidores que possuam os produtos listados devem interromper o uso imediatamente e seguir as orientações de recolhimento divulgadas pelos fabricantes e órgãos competentes.