17 de março de 2026
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ENCONTRO

Vereador de Piracicaba vai à reunião com Bolsonaro nos EUA

Por Redação JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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redes sociais Renan Paes
A reunião contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e teve como principal pauta a articulação política visando os próximos ciclos eleitorais.
A reunião contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e teve como principal pauta a articulação política visando os próximos ciclos eleitorais.

Vereador de Piracicaba participa de encontro político com Eduardo Bolsonaro nos EUA

O vereador de Piracicaba, Renan Paes (PL), participou de um encontro político realizado em Dallas, no Texas (Estados Unidos), que reuniu parlamentares brasileiros ligados à ala conservadora. A reunião contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e teve como principal pauta a articulação política visando os próximos ciclos eleitorais.

De acordo com informações divulgadas pelos próprios participantes, o encontro reuniu deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos filiados ao Partido Liberal (PL). A presença de Renan Paes na comitiva ocorreu a convite de aliados políticos e integra um movimento de aproximação entre lideranças da direita brasileira.

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Durante a agenda, foram discutidas estratégias para fortalecimento do grupo político em diferentes esferas de poder, além de possíveis candidaturas ao Senado por São Paulo. A reunião também teve como objetivo alinhar posicionamentos e consolidar alianças para as eleições de 2026.

A relação política entre Renan Paes, Eduardo Bolsonaro e o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) não é recente. Segundo integrantes do grupo, a parceria entre eles remonta a 2014, quando passaram a atuar juntos em campanhas eleitorais e outras agendas políticas.

A participação do vereador piracicabano foi registrada em uma foto divulgada nas redes sociais, na qual aparece ao lado de Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz durante o encontro no Texas.

Apesar de realizada fora do país, a reunião teve como foco central o cenário político brasileiro. Interlocutores afirmam que a movimentação faz parte de uma articulação antecipada para as eleições de 2026, com o objetivo de organizar alianças e fortalecer a base conservadora no país.

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