A mostra apresenta ao público trabalhos que passaram recentemente por um processo de restauro curativo, etapa fundamental para a preservação de obras de arte em suporte de papel. A iniciativa integra as ações de salvaguarda e conservação do acervo da Pinacoteca, garantindo que essas produções possam continuar sendo exibidas e apreciadas pelas próximas gerações.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, realiza neste sábado (21), às 10h, a abertura da exposição Arte no Papel, que reúne obras em papel pertencentes ao acervo da instituição e produzidas por importantes artistas da arte brasileira.

O restauro foi viabilizado por meio de recursos públicos de fomento cultural, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e do Programa de Ação Cultural (ProAC). O investimento permitiu a recuperação e estabilização das obras, assegurando melhores condições de preservação e exposição.

Segundo a organização, a exposição também tem o objetivo de aproximar o público do acervo da Pinacoteca, destacando a diversidade de técnicas e linguagens presentes na produção artística em papel — suporte bastante sensível, que exige cuidados específicos de conservação. A abertura é gratuita e aberta ao público. Após a inauguração, a visitação poderá ser feita de terça a sexta-feira, além de sábados, domingos e feriados, sempre das 9h às 17h.

Com a mostra Arte no Papel, a Pinacoteca convida a população a conhecer ou revisitar obras importantes de seu acervo e celebrar o retorno desses trabalhos ao espaço expositivo após o processo de restauro.