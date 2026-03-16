Bolsonaro está hospitalizado desde a última sexta-feira (13), quando deixou a unidade prisional conhecida como Papudinha, no Distrito Federal, após passar mal durante a madrugada. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, uma infecção pulmonar que afeta os dois pulmões.

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora no quadro clínico com aumento de marcadores de inflamação no sangue e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Apesar disso, os médicos informaram que o estado de saúde é considerado grave, porém estável.

Segundo informações divulgadas pela equipe médica, exames recentes indicaram aumento nos marcadores inflamatórios no sangue, o que levou os profissionais de saúde a ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos. O ex-presidente já estava sendo medicado desde o início da internação, e o tratamento deve durar inicialmente sete dias.

Entre os sintomas apresentados estão pressão baixa, queda na saturação de oxigênio, febre, calafrios, sudorese, soluços, náuseas e vômitos. Bolsonaro também apresentou bacteremia, condição caracterizada pela presença de bactérias na corrente sanguínea, o que pode agravar quadros infecciosos.

De acordo com os médicos responsáveis, o ex-presidente também demonstrou melhora na função renal, porém o quadro geral ainda exige monitoramento intensivo. O cardiologista Leandro Echenique afirmou que, no início da internação, existia risco de morte devido à infecção, mas destacou que a rápida hospitalização e o início imediato do tratamento ajudaram a reduzir esse risco.