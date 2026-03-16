Bolsonaro apresenta piora em quadro clínico e segue internado na UTI em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora no quadro clínico com aumento de marcadores de inflamação no sangue e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Apesar disso, os médicos informaram que o estado de saúde é considerado grave, porém estável.
Bolsonaro está hospitalizado desde a última sexta-feira (13), quando deixou a unidade prisional conhecida como Papudinha, no Distrito Federal, após passar mal durante a madrugada. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral, uma infecção pulmonar que afeta os dois pulmões.
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Segundo informações divulgadas pela equipe médica, exames recentes indicaram aumento nos marcadores inflamatórios no sangue, o que levou os profissionais de saúde a ampliar a cobertura do tratamento com antibióticos. O ex-presidente já estava sendo medicado desde o início da internação, e o tratamento deve durar inicialmente sete dias.
Entre os sintomas apresentados estão pressão baixa, queda na saturação de oxigênio, febre, calafrios, sudorese, soluços, náuseas e vômitos. Bolsonaro também apresentou bacteremia, condição caracterizada pela presença de bactérias na corrente sanguínea, o que pode agravar quadros infecciosos.
De acordo com os médicos responsáveis, o ex-presidente também demonstrou melhora na função renal, porém o quadro geral ainda exige monitoramento intensivo. O cardiologista Leandro Echenique afirmou que, no início da internação, existia risco de morte devido à infecção, mas destacou que a rápida hospitalização e o início imediato do tratamento ajudaram a reduzir esse risco.
Esta é a terceira pneumonia enfrentada por Bolsonaro, sendo considerada pelos médicos a mais grave até o momento. Ele passou mal por volta das 2h da madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde estava custodiado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para realizar o primeiro atendimento.
Após avaliação inicial, houve suspeita de pneumonia e Bolsonaro foi encaminhado ao Hospital DF Star, onde chegou por volta das 8h50 da manhã. Desde então, permanece internado na UTI sob acompanhamento médico.
A equipe médica informou que o tratamento com antibióticos deve continuar por pelo menos mais cinco dias, período em que os profissionais avaliarão a resposta do organismo à medicação. Dependendo da evolução do quadro clínico, os medicamentos poderão ser mantidos ou substituídos.
Até o momento, não há previsão de alta hospitalar, e os médicos afirmam que o tempo de internação dependerá da evolução da infecção e da recuperação do paciente.