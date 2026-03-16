Imposto de Renda 2026: é possível deduzir gastos com pets na declaração?

Neste sábado (14) é comemorado o Dia Nacional do Animal de Estimação. De acordo com dados do Instituto Pet Brasil, há uma média de 1,8 animal de estimação por residência no país, o que reforça o quanto os pets estão presentes na vida dos brasileiros e, muitas vezes, são considerados verdadeiros membros da família. Ao mesmo tempo, outra data importante se aproxima: o início da temporada de declaração do Imposto de Renda 2026. A Receita Federal deve divulgar oficialmente as novas regras do período de declaração a partir desta segunda-feira (16). Com a crescente presença dos animais nas famílias, muitos contribuintes se perguntam se os gastos com pets podem ser incluídos como dependentes ou gerar dedução no imposto de renda.

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Segundo a advogada tributarista Samantha Campos, a legislação tributária brasileira ainda não reconhece animais de estimação como dependentes para fins de declaração. De acordo com a especialista, as deduções permitidas pela Receita Federal são restritas a pessoas físicas que se enquadrem nas hipóteses previstas em lei. “A legislação tributária brasileira não reconhece pets como dependentes para fins de Imposto de Renda. O conceito de dependente na declaração está restrito a pessoas físicas previstas na lei, o que exclui animais de estimação”, explica.