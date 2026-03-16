17 de março de 2026
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REAJUSTE NAS TARIFAS

Reajuste da Zona Azul passa a valer nesta segunda em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O reajuste não foi igual para todos os períodos, mas ficou em torno de 10% a 12%
O reajuste não foi igual para todos os períodos, mas ficou em torno de 10% a 12%

O reajuste das tarifas do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas de Piracicaba (SP), conhecido como Zona Azul, passa a valer nesta segunda-feira (16).

A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.085, publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba na terça-feira (10).

De acordo com a administração municipal, o sistema não recebia reajuste desde 2023. A atualização considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrada entre março de 2023 e novembro de 2025.

Saiba mais:

A atualização da tarifa está prevista no Contrato nº 0316/2023, firmado por meio da Concorrência nº 16/2022 (Processo Administrativo nº 141.946/2021), que estabelece a revisão periódica das tarifas do serviço.

Com o reajuste, os valores passam a ser:

  • 30 minutos: de R$ 1,50 para R$ 1,65
  • 60 minutos: de R$ 2,50 para R$ 2,80
  • 90 minutos: de R$ 3,00 para R$ 3,35
  • 120 minutos: de R$ 3,50 para R$ 3,90

Segundo a prefeitura, a Zona Azul é um serviço público de gestão de trânsito voltado à rotatividade das vagas de estacionamento, ao acesso de consumidores ao comércio e à organização do trânsito na região central da cidade.

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