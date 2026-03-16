O reajuste das tarifas do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas de Piracicaba (SP), conhecido como Zona Azul, passa a valer nesta segunda-feira (16).
A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.085, publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba na terça-feira (10).
De acordo com a administração municipal, o sistema não recebia reajuste desde 2023. A atualização considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrada entre março de 2023 e novembro de 2025.
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A atualização da tarifa está prevista no Contrato nº 0316/2023, firmado por meio da Concorrência nº 16/2022 (Processo Administrativo nº 141.946/2021), que estabelece a revisão periódica das tarifas do serviço.
Com o reajuste, os valores passam a ser:
- 30 minutos: de R$ 1,50 para R$ 1,65
- 60 minutos: de R$ 2,50 para R$ 2,80
- 90 minutos: de R$ 3,00 para R$ 3,35
- 120 minutos: de R$ 3,50 para R$ 3,90
Segundo a prefeitura, a Zona Azul é um serviço público de gestão de trânsito voltado à rotatividade das vagas de estacionamento, ao acesso de consumidores ao comércio e à organização do trânsito na região central da cidade.