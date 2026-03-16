O reajuste das tarifas do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias públicas de Piracicaba (SP), conhecido como Zona Azul, passa a valer nesta segunda-feira (16).

A alteração foi oficializada por meio do Decreto nº 21.085, publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba na terça-feira (10).

De acordo com a administração municipal, o sistema não recebia reajuste desde 2023. A atualização considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrada entre março de 2023 e novembro de 2025.