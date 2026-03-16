A proposta é de autoria do vereador Felipe Jorge Dario (Solidariedade), conhecido como Felipe Gema, e recebeu parecer positivo durante reunião realizada na quinta-feira (12) pela comissão.

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR) da Câmara Municipal de Piracicaba emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei nº 34/2026, que prevê a obrigatoriedade da instalação de câmeras de videomonitoramento nos ônibus do transporte coletivo do município.

A CLJR é presidida pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante), tendo como relator o vereador Renan Paes (PL) e como membro o vereador Edson Bertaiá (MDB). Durante a análise do projeto, foi apresentado um texto substitutivo elaborado pela Procuradoria Legislativa da Câmara.

De acordo com a proposta, as câmeras deverão ser instaladas em pontos estratégicos dentro dos veículos, permitindo a captação de imagens dos passageiros, do motorista e das portas de entrada e saída dos ônibus.

O texto também determina que o sistema deverá garantir gravação contínua das imagens, com qualidade suficiente para possibilitar a identificação de pessoas e situações que ocorram no interior dos veículos.