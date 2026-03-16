O domingo (15) terminou em cena de horror na rodovia que liga Piracicaba a Limeira. Um homem morreu depois de ser atropelado com violência no km 114 da Rodovia Deputado Lércio Corte.
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Segundo informações, a vítima estava na pista quando foi atingida por um carro que seguia no sentido Piracicaba. O motorista contou que foi pego de surpresa ao ver o homem no meio da estrada, em um trecho com pouca iluminação. Ele disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.
Equipes da concessionária prestaram atendimento, inclusive com uma Unidade de Suporte Avançado. Apesar da correria para salvar a vítima, o homem não resistiu e morreu no local.
A Polícia Militar Rodoviária também esteve na ocorrência. O motorista foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Agora, a polícia vai investigar o que levou o homem a estar na pista no momento do atropelamento. A tragédia chocou quem passou pelo local.