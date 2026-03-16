Moradores do bairro Jardim Planalto, em Piracicaba, receberam um atendimento especial na manhã deste domingo (15). O projeto “Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil” promoveu mais uma edição da ação social oferecendo cortes de cabelo gratuitos para a comunidade.

A atividade aconteceu entre 9h e 12h30, na Avenida Doutor Antônio Mendes de Filho, em frente ao Mercadinho Paraná, parceiro da iniciativa. Durante toda a manhã, moradores passaram pelo local para aproveitar o atendimento oferecido pela equipe de voluntários.

Parceria entre empresas locais

A iniciativa é conduzida por Jorge Wilson Rausseo, proprietário da barbearia More VIP Studio (@morevipstudio), em parceria com Rômulo Rafael de Araújo, da agência de marketing Passo (@passo.mkt). Juntos, eles criaram o projeto com a proposta de usar a profissão e o alcance das redes sociais para promover ações solidárias na cidade.