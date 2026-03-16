16 de março de 2026
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BELEZA SOLIDÁRIA

Domingo solidário leva cortes de cabelo grátis em Piracicaba

Por Gabriela Lima |
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo pessoal
Cortes de cabelo gratuitos neste domingo (15)
Cortes de cabelo gratuitos neste domingo (15)

Moradores do bairro Jardim Planalto, em Piracicaba, receberam um atendimento especial na manhã deste domingo (15). O projeto “Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil” promoveu mais uma edição da ação social oferecendo cortes de cabelo gratuitos para a comunidade.

A atividade aconteceu entre 9h e 12h30, na Avenida Doutor Antônio Mendes de Filho, em frente ao Mercadinho Paraná, parceiro da iniciativa. Durante toda a manhã, moradores passaram pelo local para aproveitar o atendimento oferecido pela equipe de voluntários.

Parceria entre empresas locais

A iniciativa é conduzida por Jorge Wilson Rausseo, proprietário da barbearia More VIP Studio (@morevipstudio), em parceria com Rômulo Rafael de Araújo, da agência de marketing Passo (@passo.mkt). Juntos, eles criaram o projeto com a proposta de usar a profissão e o alcance das redes sociais para promover ações solidárias na cidade.

Nesta edição, cinco barbeiros participaram da atividade, oferecendo cortes gratuitos para quem esteve no local.

Prioridade para crianças e idosos

Embora o atendimento estivesse aberto à população em geral, a organização estabeleceu prioridade para crianças e idosos, garantindo que esses públicos fossem atendidos primeiro.

A proposta da ação é facilitar o acesso a cuidados básicos de aparência e higiene, além de promover acolhimento e fortalecer a autoestima da comunidade.

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Projeto que ganhou as ruas

O “Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil” começou de forma simples e, com o tempo, passou a reunir voluntários e parceiros interessados em fortalecer iniciativas sociais.

Desde 2024, os organizadores ampliaram o alcance do projeto, levando os atendimentos para ruas, praças e bairros, beneficiando moradores e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, o impacto vai além da estética. Para muitas pessoas atendidas, um simples corte de cabelo representa cuidado, dignidade e valorização pessoal.

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