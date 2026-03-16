Moradores do bairro Jardim Planalto, em Piracicaba, receberam um atendimento especial na manhã deste domingo (15). O projeto “Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil” promoveu mais uma edição da ação social oferecendo cortes de cabelo gratuitos para a comunidade.
A atividade aconteceu entre 9h e 12h30, na Avenida Doutor Antônio Mendes de Filho, em frente ao Mercadinho Paraná, parceiro da iniciativa. Durante toda a manhã, moradores passaram pelo local para aproveitar o atendimento oferecido pela equipe de voluntários.
Parceria entre empresas locais
A iniciativa é conduzida por Jorge Wilson Rausseo, proprietário da barbearia More VIP Studio (@morevipstudio), em parceria com Rômulo Rafael de Araújo, da agência de marketing Passo (@passo.mkt). Juntos, eles criaram o projeto com a proposta de usar a profissão e o alcance das redes sociais para promover ações solidárias na cidade.
Nesta edição, cinco barbeiros participaram da atividade, oferecendo cortes gratuitos para quem esteve no local.
Prioridade para crianças e idosos
Embora o atendimento estivesse aberto à população em geral, a organização estabeleceu prioridade para crianças e idosos, garantindo que esses públicos fossem atendidos primeiro.
A proposta da ação é facilitar o acesso a cuidados básicos de aparência e higiene, além de promover acolhimento e fortalecer a autoestima da comunidade.
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Projeto que ganhou as ruas
O “Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil” começou de forma simples e, com o tempo, passou a reunir voluntários e parceiros interessados em fortalecer iniciativas sociais.
Desde 2024, os organizadores ampliaram o alcance do projeto, levando os atendimentos para ruas, praças e bairros, beneficiando moradores e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Segundo os responsáveis pela iniciativa, o impacto vai além da estética. Para muitas pessoas atendidas, um simples corte de cabelo representa cuidado, dignidade e valorização pessoal.