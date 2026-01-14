O projeto "Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil", que começou de forma simples, ganhou força e hoje se consolida como uma ação coletiva de grande impacto social. Criado pelo venezuelano Jorge Wilson Rausseo, proprietário da barbearia More VIP Studio (@morevipstudio), em parceria com Rômulo Rafael de Araújo, da agência de marketing Passo (@passo.mkt), o movimento deixou de ser uma iniciativa em dupla para se transformar em uma rede de voluntários dedicada ao cuidado e à autoestima de pessoas em situação de rua.
A mudança de rumo aconteceu em 2024, quando os idealizadores decidiram usar o alcance dos vídeos profissionais para ir além da estética. A partir desse momento, o projeto passou a ocupar ruas, praças públicas e comunidades periféricas, oferecendo atendimentos gratuitos em Piracicaba e em cidades próximas.
Atendimento que vai além do corte masculino
Com o crescimento da iniciativa, o trabalho também se diversificou. Atualmente, a equipe não realiza apenas cortes de cabelo masculinos, mas também atende o público feminino, com tranças e cuidados básicos com os fios. A ampliação dos serviços permitiu alcançar mais pessoas e responder a demandas que antes não eram contempladas por ações semelhantes.
Durante os atendimentos, relatos mostram que o cuidado com o cabelo vai além da aparência. Para quem vive em situação de rua ou em comunidades carentes, o gesto representa acolhimento, respeito e a recuperação da autoconfiança.
Parcerias fortalecem a ação social
O fortalecimento do projeto também passa pelas parcerias. Entre os apoios está a participação de Sílvia Souza, diretora do projeto Unegro de Capivari, que contribuiu para ampliar o diálogo com comunidades periféricas e reforçar a valorização da identidade cultural, especialmente no atendimento ao público feminino.
A soma de diferentes profissionais e voluntários transformou a iniciativa em uma ação integrada, que une estética, inclusão social e consciência coletiva.
Planos de expansão e novos horizontes
Atualmente, o "Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil" já atua em cidades próximas a Piracicaba, mas os objetivos são ainda mais amplos. A proposta é expandir para um número maior de municípios, atrair novos membros e fortalecer a rede de voluntários em diferentes regiões do país.
Entre os planos de longo prazo está levar o projeto para a Venezuela, país de origem de Jorge Wilson, que vive no Brasil há cinco anos. A ideia é replicar o modelo social em comunidades que enfrentam realidades semelhantes, cruzando fronteiras e ampliando o alcance da ação solidária.
Eventos sociais e geração de recursos
Para garantir a sustentabilidade do projeto, os organizadores também planejam a realização de eventos sociais e beneficentes. A arrecadação será destinada à manutenção das ações e ao desenvolvimento de iniciativas voltadas à geração de renda, acolhimento e melhoria das condições de vida de pessoas em situação de rua.
A proposta é criar oportunidades que vão além do atendimento pontual, oferecendo caminhos para inclusão social e autonomia financeira.
Uma iniciativa que cresce com propósito
O Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil mostra como talentos profissionais podem ser usados para promover transformação social. Ao crescer, agregar novos membros e mirar expansão internacional, o projeto reforça que ações coletivas têm o poder de devolver dignidade, esperança e novas perspectivas a quem mais precisa.