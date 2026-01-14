O projeto "Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil", que começou de forma simples, ganhou força e hoje se consolida como uma ação coletiva de grande impacto social. Criado pelo venezuelano Jorge Wilson Rausseo, proprietário da barbearia More VIP Studio (@morevipstudio), em parceria com Rômulo Rafael de Araújo, da agência de marketing Passo (@passo.mkt), o movimento deixou de ser uma iniciativa em dupla para se transformar em uma rede de voluntários dedicada ao cuidado e à autoestima de pessoas em situação de rua.

A mudança de rumo aconteceu em 2024, quando os idealizadores decidiram usar o alcance dos vídeos profissionais para ir além da estética. A partir desse momento, o projeto passou a ocupar ruas, praças públicas e comunidades periféricas, oferecendo atendimentos gratuitos em Piracicaba e em cidades próximas.

Atendimento que vai além do corte masculino