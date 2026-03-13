15 de março de 2026
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EVENTO PET

Evento pet neste sábado terá adoção e retrato em aquarela

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Gabriela Lima
A Sucre La Vie vai sediar um evento pet
A Sucre La Vie vai sediar um evento pet

Um encontro dedicado aos amantes de animais de estimação promete movimentar o sábado (14) em Piracicaba. A cafeteria Sucre La Vie recebe um evento especial para pets, com feira de adoção, atividades para tutores e retratos em aquarela dos animais.

A programação acontece das 10h às 16h, na Rua Marechal Deodoro, nº 2205, nas proximidades da Avenida Independência. A proposta é reunir tutores, famílias e seus animais de estimação em um ambiente de convivência e lazer.

Parceria reúne empresas e ONG de proteção animal


A iniciativa é realizada em parceria com a ONG Potinho Cheio, com a agropecuária AgroMané e conta com o apoio das empresas Bild Desenvolvimento Imobiliário e Confiança Gourmet.

O evento busca incentivar a adoção responsável e promover um momento de integração entre tutores, pets e pessoas interessadas em conhecer o trabalho de entidades que atuam na proteção animal.

Divulgação do evento

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O empresário Júlio César Degaspari, proprietário da cafeteria, divulgou o evento ao JP e convidou a população para participar do encontro com os pets.

Segundo ele, a proposta é oferecer um momento agradável para quem gosta de animais e também dar visibilidade à causa da adoção.

Feira de adoção busca novos lares para cães e gatos


Um dos principais atrativos será a feirinha de adoção de cães e gatos resgatados. A ação pretende aproximar possíveis tutores dos animais que aguardam por um novo lar.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer os pets disponíveis e receber orientações sobre guarda responsável.

Retrato em aquarela será lembrança para tutores


Outra atividade que promete chamar a atenção do público é a produção de retratos em aquarela dos animais de estimação. Quem comparecer ao evento acompanhado do pet poderá ganhar uma ilustração personalizada do companheiro de quatro patas.

A iniciativa busca transformar a participação em uma lembrança especial para os tutores.

Canil da Guarda Municipal participa


A programação também contará com a presença do canil da Guarda Municipal, que deve apresentar parte do trabalho realizado com cães treinados pela corporação.

A participação busca aproximar a população das atividades desenvolvidas pelos animais em ações de apoio à segurança.

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