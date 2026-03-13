Um encontro dedicado aos amantes de animais de estimação promete movimentar o sábado (14) em Piracicaba. A cafeteria Sucre La Vie recebe um evento especial para pets, com feira de adoção, atividades para tutores e retratos em aquarela dos animais.

A programação acontece das 10h às 16h, na Rua Marechal Deodoro, nº 2205, nas proximidades da Avenida Independência. A proposta é reunir tutores, famílias e seus animais de estimação em um ambiente de convivência e lazer.

Parceria reúne empresas e ONG de proteção animal