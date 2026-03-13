A proposta do equipamento é assumir tarefas repetitivas do ambiente doméstico com um nível de precisão que, até pouco tempo atrás, era considerado difícil de alcançar em robôs.

Um novo avanço na área da robótica doméstica pode transformar a forma como as pessoas lidam com as tarefas de casa. Chamado Memo, um robô desenvolvido por uma startup de tecnologia da Califórnia foi projetado para executar atividades do dia a dia, como lavar louça, organizar utensílios e dobrar roupas.

Em testes apresentados pela empresa responsável pelo projeto, o robô demonstrou capacidade de manipular objetos delicados sem causar danos. Em uma das demonstrações mais comentadas, o equipamento segurou taças de vinho e as posicionou corretamente dentro de uma máquina de lavar louça.

Segundo os desenvolvedores, mais de 20 sessões públicas de demonstração foram realizadas sem que o robô quebrasse qualquer copo ou utensílio. A precisão é resultado de sensores avançados instalados nas garras mecânicas, que controlam a pressão aplicada durante o manuseio dos objetos.

Treinamento foi feito com movimentos humanos

Para ensinar o robô a executar tarefas domésticas com naturalidade, os engenheiros utilizaram uma estratégia baseada em observação de ações humanas. Uma luva especial de captura de movimentos foi criada para registrar como pessoas realizam tarefas cotidianas, como lavar pratos, organizar utensílios ou dobrar roupas.