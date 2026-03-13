Um novo avanço na área da robótica doméstica pode transformar a forma como as pessoas lidam com as tarefas de casa. Chamado Memo, um robô desenvolvido por uma startup de tecnologia da Califórnia foi projetado para executar atividades do dia a dia, como lavar louça, organizar utensílios e dobrar roupas.
A proposta do equipamento é assumir tarefas repetitivas do ambiente doméstico com um nível de precisão que, até pouco tempo atrás, era considerado difícil de alcançar em robôs.
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Demonstrações chamam atenção pela delicadeza
Em testes apresentados pela empresa responsável pelo projeto, o robô demonstrou capacidade de manipular objetos delicados sem causar danos. Em uma das demonstrações mais comentadas, o equipamento segurou taças de vinho e as posicionou corretamente dentro de uma máquina de lavar louça.
Segundo os desenvolvedores, mais de 20 sessões públicas de demonstração foram realizadas sem que o robô quebrasse qualquer copo ou utensílio. A precisão é resultado de sensores avançados instalados nas garras mecânicas, que controlam a pressão aplicada durante o manuseio dos objetos.
Treinamento foi feito com movimentos humanos
Para ensinar o robô a executar tarefas domésticas com naturalidade, os engenheiros utilizaram uma estratégia baseada em observação de ações humanas. Uma luva especial de captura de movimentos foi criada para registrar como pessoas realizam tarefas cotidianas, como lavar pratos, organizar utensílios ou dobrar roupas.
Mais de 500 voluntários nos Estados Unidos participaram desse processo, utilizando as luvas durante atividades domésticas reais. Os movimentos registrados foram usados para treinar o sistema de inteligência artificial que controla o robô.
Inteligência artificial permite adaptação a diferentes casas
O funcionamento do Memo depende de um modelo de inteligência artificial desenvolvido para interpretar os dados coletados durante o treinamento e reproduzir os movimentos de forma autônoma.
Uma das características mais destacadas é a capacidade de adaptação a ambientes desconhecidos. O robô consegue circular por diferentes espaços da casa, identificando obstáculos e reorganizando suas ações conforme a necessidade. Isso permite que ele atue em cozinhas, salas ou lavanderias sem precisar de um mapa detalhado do ambiente.
Estrutura foi pensada para tarefas domésticas
Diferente de alguns modelos humanoides, o Memo utiliza uma base com rodas, o que facilita a locomoção dentro de casa e aumenta a autonomia de funcionamento.
O robô também conta com uma coluna ajustável que amplia seu alcance, permitindo pegar objetos no chão ou acessar armários de até 2,1 metros de altura. Entre as atividades que o equipamento pode executar estão:
- colocar utensílios na máquina de lavar louça;
- raspar restos de comida de pratos;
- dobrar roupas;
- preparar café expresso;
- organizar objetos na cozinha.
Testes em residências devem começar em breve
Apesar do interesse gerado pelo projeto, o preço do robô ainda não foi divulgado. A expectativa da empresa é iniciar testes em casas reais a partir do próximo ano, avaliando o desempenho do equipamento no cotidiano de famílias.
Se os resultados confirmarem o desempenho observado nas demonstrações, especialistas apontam que robôs domésticos como o Memo podem representar um novo passo na automação residencial, com potencial para reduzir o tempo gasto em tarefas domésticas.