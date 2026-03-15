A decisão ocorre em meio a um cenário de deterioração financeira enfrentado pela empresa, marcado por aumento expressivo do endividamento, perdas bilionárias e revisão negativa da avaliação de crédito por agências internacionais.

A Justiça aceitou o pedido de recuperação extrajudicial apresentado pela Raízen, uma das maiores companhias do setor de energia e biocombustíveis do país.

Nos últimos três trimestres, a companhia acumulou prejuízo de R$ 19,8 bilhões. O resultado negativo veio acompanhado de queda relevante na receita líquida, que recuou de R$ 197,5 bilhões para R$ 174,5 bilhões no período.

Empresa aponta juros altos e cenário externo

Na petição apresentada à Justiça, a empresa afirma que o atual quadro financeiro está ligado a uma combinação de fatores macroeconômicos. Entre eles, a escalada das taxas de juros no Brasil e no exterior, além da deterioração do ambiente econômico em países onde a companhia atua, com destaque para a Argentina.

Segundo a companhia, o plano de crescimento foi estruturado em um momento econômico mais favorável, o que possibilitou investimentos robustos em novos projetos de energia renovável. Com a mudança nas condições macroeconômicas, porém, o custo do capital aumentou e o fluxo de caixa passou a sofrer maior pressão.