15 de março de 2026
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SANGUE NA CALÇADA

VÍDEO: Terror em bar tem tiros e agressões em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O autor foi socorrido com vários ferimentos no Distrito de Ártemis.
O autor foi socorrido com vários ferimentos no Distrito de Ártemis.

 Momentos de pânico marcaram a noite desta sexta-feira (13) em um bar na avenida Fioravante Cenedese, no bairro Ártemis, em Piracicaba. Uma briga entre frequentadores terminou em disparos de arma de fogo e correria dentro do estabelecimento.

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Segundo informações, durante a confusão um dos envolvidos saiu do local, foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum. Sem hesitar, ele entrou novamente no bar e disparou quatro vezes contra as pessoas que estavam no local.

Um dos tiros atingiu de raspão a cabeça de um cliente de 26 anos, gerando desespero entre os presentes. Apesar do ferimento, o jovem recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Logo após os disparos, a situação se inverteu. A própria vítima reagiu, pulou sobre o atirador e conseguiu desarmá-lo. Outros clientes também partiram para cima do suspeito, que acabou sendo agredido até a chegada da polícia.

O homem, de 45 anos, sofreu vários ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, sob escolta da Polícia Militar.

Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. O caso foi egistrado como tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida.

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