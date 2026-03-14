Momentos de pânico marcaram a noite desta sexta-feira (13) em um bar na avenida Fioravante Cenedese, no bairro Ártemis, em Piracicaba. Uma briga entre frequentadores terminou em disparos de arma de fogo e correria dentro do estabelecimento.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Criança de dois anos vive horror nas mãos da mãe, no Parque dos Sabiás, em Piracicaba
- Tio que esfaqueou vítima é preso em Piracicaba
Segundo informações, durante a confusão um dos envolvidos saiu do local, foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum. Sem hesitar, ele entrou novamente no bar e disparou quatro vezes contra as pessoas que estavam no local.
Um dos tiros atingiu de raspão a cabeça de um cliente de 26 anos, gerando desespero entre os presentes. Apesar do ferimento, o jovem recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Logo após os disparos, a situação se inverteu. A própria vítima reagiu, pulou sobre o atirador e conseguiu desarmá-lo. Outros clientes também partiram para cima do suspeito, que acabou sendo agredido até a chegada da polícia.
O homem, de 45 anos, sofreu vários ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Sônia, sob escolta da Polícia Militar.
Após receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Piracicaba. O caso foi egistrado como tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida.