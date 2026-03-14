Momentos de pânico marcaram a noite desta sexta-feira (13) em um bar na avenida Fioravante Cenedese, no bairro Ártemis, em Piracicaba. Uma briga entre frequentadores terminou em disparos de arma de fogo e correria dentro do estabelecimento.

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Segundo informações, durante a confusão um dos envolvidos saiu do local, foi até um Volkswagen Gol estacionado nas proximidades e voltou armado com um revólver calibre .357 Magnum. Sem hesitar, ele entrou novamente no bar e disparou quatro vezes contra as pessoas que estavam no local.