Um carro colidiu com violência contra um poste na manhã deste sábado (14), no bairro Vila Independência, em Piracicaba. O acidente aconteceu na avenida Carlos Martins Sodero e deixou o motorista com ferimentos leves.

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De acordo com informações apuradas no local, o impacto foi forte e causou grandes danos ao veículo, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. Apesar da violência da batida, os ocupantes do automóvel sofreram apenas ferimentos leves.