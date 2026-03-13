Piracicaba entra no clima do sertanejo amanhã (14) com o show da dupla Pedro Paulo e Alex, o PPA, que sobe ao palco do Clube Sindicato dos Metalúrgicos a partir das 21h. A promessa é de uma noite intensa, com muita música, energia e sucessos como "Esqueceu do ex" e "Meu corpo dá sinal" que fazem o público cantar do começo ao fim

Conhecida pelo estilo animado e pela forte interação com os fãs, a dupla leva ao palco um repertório que mistura hits do sertanejo universitário com músicas autorais. O resultado é um espetáculo pensado para transformar o evento em uma grande festa.