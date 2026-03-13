Piracicaba entra no clima do sertanejo amanhã (14) com o show da dupla Pedro Paulo e Alex, o PPA, que sobe ao palco do Clube Sindicato dos Metalúrgicos a partir das 21h. A promessa é de uma noite intensa, com muita música, energia e sucessos como "Esqueceu do ex" e "Meu corpo dá sinal" que fazem o público cantar do começo ao fim
Conhecida pelo estilo animado e pela forte interação com os fãs, a dupla leva ao palco um repertório que mistura hits do sertanejo universitário com músicas autorais. O resultado é um espetáculo pensado para transformar o evento em uma grande festa.
VER MAIS
- Evento pet neste sábado terá adoção e retrato em aquarela
- 49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho termina neste fim de semana
- Torresmofest começa amanhã (12); VEJA tudo sobre o evento
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Estrutura para curtir o show
O público poderá escolher entre diferentes setores para viver a experiência do show.
- O Camarote Open Bar oferece bares exclusivos e bebidas liberadas — cerveja Amstel, vodka, sucos, energético, refrigerante e água — além de visão privilegiada do palco. O acesso é permitido apenas para maiores de 18 anos.
- Já a Área VIP é perfeita para quem quer ficar mais perto dos artistas e sentir de perto toda a vibração do show.
- A Pista é o espaço ideal para quem quer cantar alto, dançar e curtir cada música.
- Para quem prefere conforto, o evento também terá mesas para quatro pessoas, nas categorias Ouro, Prata e Bronze, com vista privilegiada do palco e atendimento exclusivo com venda de bebidas, drinks e porções.
O espaço contará ainda com praça de alimentação, área coberta com piso estruturado e estacionamento com segurança.
Assinantes do JP têm 30% OFF
Quem é assinante do Jornal de Piracicaba ganha uma vantagem especial!! Pelo Clube JP, os assinantes garantem 30% de desconto na compra dos ingressos, uma oportunidade para curtir o show pagando menos!!! Lembrando que é amanhã já.
Quem ainda não é assinante pode aderir ao plano presencialmente no endereço Avenida Itália, 355, ou pelo telefone (19) 98318-5741, e então aproveitar o benefício, conforme disponibilidade.
Pontos de venda físicos
Além da venda online, os ingressos podem ser adquiridos em pontos físicos:
Capivari/SP
Divina Maison — Rua Padre Fabiano, 987 — (19) 3491-1344
Piracicaba/SP
- Polo Wear – Shopping Piracicaba — Av. Limeira, 722 — (19) 3413-7165
- Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Clube — Av. Dois Córregos, 3110 — (19) 3423-1433
- Joyce Casa Bo — R. do Rosário, 2500 — (19) 98184-8211
- Padaria Divino Pão — R. Viegas Muniz, 445 — (19) 3434-0152
- Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Sede Centro — Rua Prudente de Moraes, 914 — (19) 3417-8140
- Sheriff Store — Rua Regente Feijó, 1574 — (19) 99812-3301
- Mayara Braga Closet — Rua XV de Novembro, 980
Rio das Pedras/SP
Lua de Mel — Rua Presidente de Morais, 159 — (19) 3493-1386
Saltinho/SP
LSB Supermercado — Av. Sete de Setembro, 1446 — (19) 3439-1263
Serviço
- Local: Clube Sindicato dos Metalúrgicos – Piracicaba (SP)
- Avenida Dois Córregos, 3110 – bairro Glebas Natalinas, Piracicaba (SP)
- Data: 14 de março de 2026
- Abertura dos portões: 21h
- Informações: (19) 97405-9101 (WhatsApp)
- Ingressos virtuais: www.guicheweb.com.br