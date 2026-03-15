A sete meses das eleições de outubro, quando os eleitores irão às urnas para escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, as articulações políticas começam a ganhar força e movimentar o cenário local. Em abril, o dia 4 é a data-limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham o registro do respectivo estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Esta também é a data final para que futuros postulantes a candidatas e candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar a eleição. Até essa data, eles também devem estar com a filiação partidária deferida pela agremiação pela qual pretendem concorrer.

Em Piracicaba, cidade com mais de 314 mil eleitores, até o momento sete políticos confirmaram ao Jornal de Piracicaba a pré-candidatura para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e na Câmara dos Deputados.