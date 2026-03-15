A sete meses das eleições de outubro, quando os eleitores irão às urnas para escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República, as articulações políticas começam a ganhar força e movimentar o cenário local. Em abril, o dia 4 é a data-limite para que todas as legendas e federações partidárias obtenham o registro do respectivo estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esta também é a data final para que futuros postulantes a candidatas e candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam disputar a eleição. Até essa data, eles também devem estar com a filiação partidária deferida pela agremiação pela qual pretendem concorrer.
Em Piracicaba, cidade com mais de 314 mil eleitores, até o momento sete políticos confirmaram ao Jornal de Piracicaba a pré-candidatura para a disputa de vagas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e na Câmara dos Deputados.
A cidade, que teve até recentemente três representantes na Alesp, viu a representatividade diminuir desde que o prefeito Helinho Zanatta (PSD) deixou o cargo de deputado estadual para assumir a Prefeitura. Pior é a situação em Brasília. Desde 2019, quando Antonio Carlos Mendes Thame encerrou seu último mandato, a cidade não elege um candidato local para representá-la na Câmara Federal.
“Em 2022, aproximadamente 40% do eleitorado piracicabano votou em candidatos da cidade. Ou seja, 60% votaram em candidatos de fora. Para deputado federal, apenas 15% votaram em candidatos de Piracicaba”, alerta o analista político Chico Rangel.
A eleição de candidatos locais é sempre tema de destaque entre grupos políticos. Alguns já decidiram pelas pré-candidaturas. Ao Jornal de Piracicaba, sete deles já manifestaram interesse em disputar a eleição ou buscar a reeleição. Outros nomes, porém, ainda devem surgir. Veja abaixo os primeiros que já confirmaram a pré-candidatura.
André Bandeira (PSDB) - Sou pré-candidato por acreditar que Piracicaba e Região podem evoluir muito. Com um trabalho consolidado e muitos pedidos, sinto que chegou a hora de ampliar e levar nossas ações para mais regiões também. Nossa sociedade merece e precisa de pessoas sérias, que realmente fazem acontecer. Fortalecer a inclusão, a acessibilidade e a empregabilidade, para que nossa cidade e região avancem nas pautas que a sociedade realmente precisa.
Alex Madureira (PL) - Com muita humildade, buscarei a reeleição para deputado estadual para garantir que Piracicaba e toda a nossa região continuem tendo força e voz na Assembleia Legislativa. A experiência de dois mandatos, incluindo quatro anos como relator do orçamento do Estado, me dá a responsabilidade e a capacidade de continuar trabalhando por mais conquistas para nossa cidade e toda a região.
Erick Gomes (MDB) - O que motiva a ser candidato é ver a falência moral da política brasileira, políticos que não pensam nos cidadãos, para muitos, política virou modo de enriquecer, isso PRECISA parar. Político é funcionário do POVO
Paulo Campos (Solidariedade) - Sou sim pré-candidato a Deputado Federal nas eleições de outubro de 20226, pelo Partido Solidariedade, que tem em sua presidência nacional o Deputado Federal Paulinho da força. Piracicaba está já há12 anos sem conseguir um representante para a Câmara dos deputados em Brasília e eu estou iniciando as minhas articulações aqui na cidade. Também recebi a missão do Solidariedade para constituir o nosso partido em várias cidades da região e tenho também trabalhado intensamente nesse aspecto.
Professora Bebel (PT) – Eu estou pré-candidata novamente a deputada estadual. Tenho como principal luta a defesa do magistério. Trabalho em defesa da qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora na defesa do magistério. Além disso, já apresentamos mais de 200 projetos e destinamos recursos superiores a R$ 100 milhões para Piracicaba, com investimentos em educação, saúde, cultura e infraestrutura.
Rai de Almeida (PT) - A decisão pela disputa eleitoral em 2026 se deu por conta do hiato que Piracicaba tem na Câmara Federal. Com a minha experiência política tenho vou trabalhar para a melhoria da qualidade de vida de piracicabanas e piracicabanos, assim como legislar em favor de todo o Estado de São Paulo. Além disso, quero ser a mulher para representar a Região Metropolitana de Piracicaba no Congresso Nacional.
Wagner Oliveira (Wagnão) – Recebi, sim, um convite para participar do processo de pré-candidaturas do PSD em São Paulo, e por isso também me coloco como pré-candidato. Mas é importante dizer que tudo isso ainda faz parte de conversas internas dentro do partido, que precisam ser respeitadas. Meu nome está colocado nessa discussão como resultado da minha trajetória política que tem sido crescente. Nas últimas três eleições eu consegui ampliar a votação, o que naturalmente faz com que o partido também passe a olhar para essa possibilidade.
- Nomes que consultamos e negaram candidatura: Coronel Adriana, Pedro Kawai, Rafael Boer, Rosângela Camolese
- Barjas Negri não respondeu