A 49ª edição da Festa do Milho Verde de Tanquinho chega ao último fim de semana neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 11h30, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), na zona rural de Piracicaba. O evento, realizado com apoio da Prefeitura de Piracicaba, reúne gastronomia típica, atrações musicais e diversas atividades para o público, com entrada gratuita.
Realizada na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis, a festa é uma das mais tradicionais do município e tem como objetivo movimentar o turismo, o lazer e a economia local, além de gerar recursos que beneficiam a comunidade do bairro.
VEJA MAIS:
- Calorão chegando? Veja como fica o tempo em Piracicaba
- Nubank vai encerrar atividades no Brasil? ENTENDA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Entre os principais destaques da festa estão os pratos preparados à base de milho, ingrediente símbolo do evento. O público poderá saborear pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, pão, trufa, sorvete, creme e milho cozido. O cardápio também inclui lanches, doces, espetinhos, queijo e vinhos. Outro destaque é o tradicional almoço com porco no rolete, servido todos os dias a partir do meio-dia.
O milho utilizado nas receitas é cultivado no próprio bairro anfitrião, em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados. A estrutura da festa conta com cerca de 8 mil metros quadrados de área coberta, preparada para receber os visitantes com conforto e segurança. O evento tem reforço de segurança com apoio da Guarda Civil, Polícia Militar e equipe privada.
“São quase cinco décadas de festa, ou seja, um evento já consolidado e que movimenta a nossa cidade, envolvendo gastronomia, turismo e lazer. Como Prefeitura, ficamos muito felizes em apoiar iniciativas como esta, porque é mais uma opção de entretenimento para piracicabanos e turistas, evidenciando a cultura local e gerando recursos que beneficiam a comunidade”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.
Atrações musicais
A programação artística inclui apresentações de diversos estilos musicais, como samba, sertanejo, rock nacional e música regional, além do tradicional Baile da 3ª Idade, realizado aos sábados.
Entre as atrações confirmadas para este fim de semana estão Maycon e Benício, Banda SOS Mondo, Demônios da Garoa, Banda Monalizza, Novo Tok, Sergio Ribeiro e Samaritano, Mississipi Jazz, Carlos e Malú, Paulo Alan, Sheba e Convidados e Filhos da Luz.
A programação completa pode ser conferida no Instagram oficial do evento, no perfil @festadomilhoverdetanquinho. Durante a festa também haverá área kids, com cobrança à parte, espaços decorados para fotos e sorteios. O estacionamento no local é pago.
Transporte coletivo
Para facilitar o acesso do público, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informou que haverá acréscimo de horários na linha 501 – Tanquinho durante o fim de semana.
No sábado (14), as saídas extras do Terminal Central de Integração (TCI) para o bairro Tanquinho serão às 13h40, 17h, 18h30, 20h, 21h20 e 23h30. Já as saídas do bairro para o TCI ocorrerão às 14h30, 16h10, 17h45, 19h15, 20h40, 22h, 0h15, 0h30 e 1h30.
No domingo (15), as saídas extras do TCI para Tanquinho serão às 11h, 12h20, 13h50, 15h20, 16h50 e 18h30. No sentido contrário, de Tanquinho para o TCI, os horários serão às 11h45, 13h05, 14h35, 16h05, 17h35 e 19h15.
Os horários completos podem ser consultados no site da Pira Mobilidade.
Serviço
49ª Festa do Milho Verde de Tanquinho
- Data e Horário: Dias 14 e 15 de março, a partir das 11h30
- Local: Centro Rural de Tanquinho – Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, trevo de Iracemápolis
- Entrada: gratuita