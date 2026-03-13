Realizada na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), km 14,5, no trevo de Iracemápolis, a festa é uma das mais tradicionais do município e tem como objetivo movimentar o turismo, o lazer e a economia local, além de gerar recursos que beneficiam a comunidade do bairro.

A 49ª edição da Festa do Milho Verde de Tanquinho chega ao último fim de semana neste sábado (14) e domingo (15), a partir das 11h30, no Centro Rural de Tanquinho (CRT), na zona rural de Piracicaba. O evento, realizado com apoio da Prefeitura de Piracicaba, reúne gastronomia típica, atrações musicais e diversas atividades para o público, com entrada gratuita.

Entre os principais destaques da festa estão os pratos preparados à base de milho, ingrediente símbolo do evento. O público poderá saborear pamonha, curau, bolo, suco, cuscuz, pão, trufa, sorvete, creme e milho cozido. O cardápio também inclui lanches, doces, espetinhos, queijo e vinhos. Outro destaque é o tradicional almoço com porco no rolete, servido todos os dias a partir do meio-dia.

O milho utilizado nas receitas é cultivado no próprio bairro anfitrião, em uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados. A estrutura da festa conta com cerca de 8 mil metros quadrados de área coberta, preparada para receber os visitantes com conforto e segurança. O evento tem reforço de segurança com apoio da Guarda Civil, Polícia Militar e equipe privada.

“São quase cinco décadas de festa, ou seja, um evento já consolidado e que movimenta a nossa cidade, envolvendo gastronomia, turismo e lazer. Como Prefeitura, ficamos muito felizes em apoiar iniciativas como esta, porque é mais uma opção de entretenimento para piracicabanos e turistas, evidenciando a cultura local e gerando recursos que beneficiam a comunidade”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.

Atrações musicais