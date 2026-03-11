Conhecido por percorrer diversas cidades do país, o festival já soma mais de 550 edições e atraiu, ao longo dos anos, um público superior a 9 milhões de pessoas. A proposta é transformar o espaço em um grande encontro gastronômico, combinando pratos variados, música ao vivo e clima descontraído.

Os amantes de comida de rua já têm compromisso marcado em Piracicaba. A partir desta quinta-feira (12), a cidade recebe mais uma edição do Torresmofest, evento que celebra o torresmo e reúne gastronomia, música e entretenimento para todas as idades. A programação segue até domingo (15), sempre das 12h às 22h, no estacionamento do Carrefour Hipermercado, com entrada gratuita.

O protagonista do cardápio é, claro, o torresmo. No evento, ele aparece em diferentes estilos, como o crocante pururuca, o torresmo de rolo servido em fatias e a versão tradicional de boteco. Para quem gosta de experimentar novidades, o festival também traz combinações criativas que utilizam a iguaria como ingrediente principal. Ao todo, mais de 25 expositores participam do evento, oferecendo uma grande variedade de pratos. Entre as opções estão costela preparada no fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres especiais (incluindo versões com torresmo ou shimeji), batatas recheadas e diversos tipos de lanches.

Outros pratos também chamam a atenção, como o churrasco grego e o arroz caldoso de cupim, inspirado na culinária espanhola e adaptado ao paladar brasileiro. Para acompanhar as refeições, o público poderá escolher entre chopp artesanal, cervejas e drinks variados. As sobremesas completam o menu, com doces artesanais e outras opções para quem não abre mão de algo açucarado.

O Torresmofest também aposta em um ambiente familiar. O espaço é pet friendly e conta com área kids gratuita, permitindo que adultos e crianças aproveitem o passeio durante todo o fim de semana. Além da gastronomia, a programação inclui apresentações musicais diárias, com tributos a artistas consagrados da música brasileira e internacional.