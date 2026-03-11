Edgard Routh Rodrigues, conhecido como Edgarzinho do Skate, nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma condição rara que afeta os movimentos dos braços e das pernas. Segundo ele, quando veio ao mundo de forma prematura, de oito meses, os médicos chegaram a acreditar que ele não sobreviveria ou que não conseguiria falar, enxergar ou se desenvolver normalmente.

Mais de quatro décadas depois, a realidade é bem diferente. Aos 43 anos, morador de Limeira e visitante frequente de Piracicaba, Edgarzinho transformou a própria história de superação em inspiração para ajudar outras pessoas. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele contou como criou o Projeto Superação, iniciativa social que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Superação virou projeto social