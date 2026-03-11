Edgard Routh Rodrigues, conhecido como Edgarzinho do Skate, nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma condição rara que afeta os movimentos dos braços e das pernas. Segundo ele, quando veio ao mundo de forma prematura, de oito meses, os médicos chegaram a acreditar que ele não sobreviveria ou que não conseguiria falar, enxergar ou se desenvolver normalmente.
Mais de quatro décadas depois, a realidade é bem diferente. Aos 43 anos, morador de Limeira e visitante frequente de Piracicaba, Edgarzinho transformou a própria história de superação em inspiração para ajudar outras pessoas. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele contou como criou o Projeto Superação, iniciativa social que atende famílias em situação de vulnerabilidade.
Superação virou projeto social
A ideia do projeto surgiu após um convite de um grupo de cadeirantes para conhecer Piracicaba. A partir desse contato, ele passou a frequentar a região da Rua do Porto e decidiu ampliar o trabalho social também para a cidade.
Assim nasceu o Projeto Superação, que hoje atua tanto em Limeira quanto em Piracicaba. A iniciativa atende principalmente pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas acamadas e famílias que enfrentam dificuldades financeiras.
Venda de essências ajuda famílias
Para manter as ações sociais, o projeto realiza a venda de essências aromáticas. O dinheiro arrecadado é convertido em doações como fraldas, cestas básicas e outros itens essenciais que são entregues diretamente às famílias atendidas.
Durante a entrevista ao JP, ele explicou que a colaboração da comunidade é fundamental para manter o trabalho ativo.
“Tudo que arrecadamos volta em forma de ajuda para quem realmente precisa”, afirmou.
Skate virou símbolo da história
Uma das características que mais chama atenção em Edgarzinho é a forma como ele se locomove. Apesar da condição que limita os movimentos dos braços, ele utiliza um skate como meio de mobilidade.
A adaptação surgiu após experiências com carrinho de rolimã e acabou se tornando a forma mais prática de locomoção no dia a dia.
Além das ações sociais, ele também realiza palestras motivacionais em diferentes cidades, onde compartilha sua trajetória de vida e fala sobre superação.
Trajetória reconhecida
Natural de Rio Claro, Edgard Routh Rodrigues é técnico em Administração de Empresas formado pelo Senac de Limeira. Ele já participou de edições do Teleton no Brasil, no México e no Chile.
Apaixonado por futebol, também se destacou ao bater um recorde de embaixadinhas, alcançando 89 mil toques em oito horas e meia.
Ao longo da trajetória, participou de um coral inclusivo do grupo Sem Limites e do projeto Apae Cultural, onde atuou como comunicador. Em reconhecimento ao trabalho social, recebeu em 2017 o Título de Cidadão Limeirense.
Quem quiser acompanhar o trabalho ou ajudar a divulgar o projeto pode seguir o perfil no Instagram @edgarzinhodoskate.