JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
HISTÓRIA REAL

Nascido sem expectativa de vida, ele hoje ajuda famílias

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo pessoal
Edgarzinho do skate com as doações arrecadads
Edgarzinho do skate com as doações arrecadads

Edgard Routh Rodrigues, conhecido como Edgarzinho do Skate, nasceu com artrogripose múltipla congênita, uma condição rara que afeta os movimentos dos braços e das pernas. Segundo ele, quando veio ao mundo de forma prematura, de oito meses, os médicos chegaram a acreditar que ele não sobreviveria ou que não conseguiria falar, enxergar ou se desenvolver normalmente.

Mais de quatro décadas depois, a realidade é bem diferente. Aos 43 anos, morador de Limeira e visitante frequente de Piracicaba, Edgarzinho transformou a própria história de superação em inspiração para ajudar outras pessoas. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele contou como criou o Projeto Superação, iniciativa social que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

Superação virou projeto social

A ideia do projeto surgiu após um convite de um grupo de cadeirantes para conhecer Piracicaba. A partir desse contato, ele passou a frequentar a região da Rua do Porto e decidiu ampliar o trabalho social também para a cidade.

Assim nasceu o Projeto Superação, que hoje atua tanto em Limeira quanto em Piracicaba. A iniciativa atende principalmente pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas acamadas e famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

Venda de essências ajuda famílias

Para manter as ações sociais, o projeto realiza a venda de essências aromáticas. O dinheiro arrecadado é convertido em doações como fraldas, cestas básicas e outros itens essenciais que são entregues diretamente às famílias atendidas.

Durante a entrevista ao JP, ele explicou que a colaboração da comunidade é fundamental para manter o trabalho ativo.

“Tudo que arrecadamos volta em forma de ajuda para quem realmente precisa”, afirmou.

Skate virou símbolo da história

Uma das características que mais chama atenção em Edgarzinho é a forma como ele se locomove. Apesar da condição que limita os movimentos dos braços, ele utiliza um skate como meio de mobilidade.

A adaptação surgiu após experiências com carrinho de rolimã e acabou se tornando a forma mais prática de locomoção no dia a dia.

Além das ações sociais, ele também realiza palestras motivacionais em diferentes cidades, onde compartilha sua trajetória de vida e fala sobre superação.

Trajetória reconhecida

Natural de Rio Claro, Edgard Routh Rodrigues é técnico em Administração de Empresas formado pelo Senac de Limeira. Ele já participou de edições do Teleton no Brasil, no México e no Chile.

Apaixonado por futebol, também se destacou ao bater um recorde de embaixadinhas, alcançando 89 mil toques em oito horas e meia.

Ao longo da trajetória, participou de um coral inclusivo do grupo Sem Limites e do projeto Apae Cultural, onde atuou como comunicador. Em reconhecimento ao trabalho social, recebeu em 2017 o Título de Cidadão Limeirense.

Quem quiser acompanhar o trabalho ou ajudar a divulgar o projeto pode seguir o perfil no Instagram @edgarzinhodoskate.

