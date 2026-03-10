Foi identificada como Claudinea Carvalho dos Santos, de 36 anos, a motorista que morreu após um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia SP-127, no trecho que liga Piracicaba a Rio Claro.
A tragédia aconteceu no km 12 da rodovia, no sentido Piracicaba, após uma sequência de acidentes no mesmo ponto da estrada.
De acordo com as informações, um primeiro veículo, um Volkswagen Up, saiu do controle e parou no canteiro central da pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para remover o carro, a concessionária enviou um guincho para atender a ocorrência.
Foi durante esse atendimento que o acidente fatal aconteceu. Claudinea dirigia um Peugeot quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou colidindo com violência contra a traseira do veículo.
Com o impacto extremamente forte, a motorista ficou gravemente ferida. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e realizaram o socorro imediato. Claudinea chegou a ser retirada do veículo e levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, enquanto a Polícia Civil do Estado de São Paulo irá investigar as circunstâncias do acidente.
A morte de Claudinea causou forte comoção. Ela deixa marido e um filho. O velório está marcado para esta terça-feira (10), às 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em Piracicaba, onde também ocorrerá o sepultamento.