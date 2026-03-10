A tragédia aconteceu no km 12 da rodovia, no sentido Piracicaba, após uma sequência de acidentes no mesmo ponto da estrada.

Foi identificada como Claudinea Carvalho dos Santos, de 36 anos, a motorista que morreu após um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia SP-127, no trecho que liga Piracicaba a Rio Claro.

De acordo com as informações, um primeiro veículo, um Volkswagen Up, saiu do controle e parou no canteiro central da pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para remover o carro, a concessionária enviou um guincho para atender a ocorrência.

Foi durante esse atendimento que o acidente fatal aconteceu. Claudinea dirigia um Peugeot quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou colidindo com violência contra a traseira do veículo.

Com o impacto extremamente forte, a motorista ficou gravemente ferida. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e realizaram o socorro imediato. Claudinea chegou a ser retirada do veículo e levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.