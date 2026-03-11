O antigo Hospital Espírita Cesário Motta Júnior, localizado às margens da Rodovia Geraldo de Barros, no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, ainda desperta curiosidade entre moradores da cidade. Mesmo após décadas de seu fechamento, o local continua cercado por histórias, lembranças e relatos que fazem parte da memória de quem vive na região.

A construção do hospital começou em 1973 e levou cerca de dez anos para ser concluída. Para a época, a estrutura era considerada grande e moderna, contando com dois prédios e aproximadamente 500 leitos. A instituição tinha como objetivo atender pessoas com transtornos mentais e também oferecer tratamento ligado à espiritualidade.

Os prédios eram divididos por alas, organizadas conforme o comportamento dos pacientes. A chamada ala azul era destinada a pessoas consideradas menos agressivas, enquanto a ala rosa recebia pacientes mais agitados. Os quartos tinham quatro camas e um banheiro, e o hospital atendia homens e mulheres de diferentes idades.