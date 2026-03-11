O antigo Hospital Espírita Cesário Motta Júnior, localizado às margens da Rodovia Geraldo de Barros, no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, ainda desperta curiosidade entre moradores da cidade. Mesmo após décadas de seu fechamento, o local continua cercado por histórias, lembranças e relatos que fazem parte da memória de quem vive na região.
A construção do hospital começou em 1973 e levou cerca de dez anos para ser concluída. Para a época, a estrutura era considerada grande e moderna, contando com dois prédios e aproximadamente 500 leitos. A instituição tinha como objetivo atender pessoas com transtornos mentais e também oferecer tratamento ligado à espiritualidade.
Os prédios eram divididos por alas, organizadas conforme o comportamento dos pacientes. A chamada ala azul era destinada a pessoas consideradas menos agressivas, enquanto a ala rosa recebia pacientes mais agitados. Os quartos tinham quatro camas e um banheiro, e o hospital atendia homens e mulheres de diferentes idades.
O nome da instituição também chama atenção. Dr. Cesário Motta Júnior era, segundo relatos, o nome de um espírito que incorporava no médico Emílio Petrim, que fazia parte da equipe responsável pelo hospital.
Durante anos, o local foi referência no atendimento psiquiátrico na região e chegou a abrigar centenas de pacientes. Com o passar do tempo, no entanto, o hospital enfrentou dificuldades e acabou encerrando suas atividades na década de 1990.
Hoje, a estrutura permanece sem uso e apresenta sinais de abandono. Parte da área está tomada pela vegetação e os prédios mostram marcas da deterioração causada pelo tempo. Mesmo assim, o espaço ainda desperta interesse e curiosidade.
Recentemente, as ruínas passaram a ser utilizadas por praticantes de airsoft, esporte de simulação que utiliza réplicas de armas em jogos estratégicos.
Além da história e do abandono, o antigo hospital também é cercado por relatos curiosos. Moradores da região comentam que o lugar possui uma atmosfera diferente e que, durante a noite, algumas pessoas dizem ouvir barulhos vindos do interior das antigas instalações.
Entre memória, história e mistério, o antigo Hospital Espírita Cesário Motta Júnior continua despertando interesse e curiosidade em Piracicaba.