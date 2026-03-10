Imagens do sistema interno de monitoramento de um ônibus registraram o instante em que uma passageira caiu do veículo enquanto ele trafegava pela rodovia Rio-Santos (SP-055), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O vídeo foi obtido pela repórter Bruna Capasciutti, da TV Vanguarda.

A vítima é Renata Yassu Nakama, de 26 anos. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital após o acidente, mas morreu três dias depois devido à gravidade dos ferimentos. A jovem deixou dois filhos, de seis e oito anos.

Como ocorreu o acidente