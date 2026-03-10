Imagens do sistema interno de monitoramento de um ônibus registraram o instante em que uma passageira caiu do veículo enquanto ele trafegava pela rodovia Rio-Santos (SP-055), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O vídeo foi obtido pela repórter Bruna Capasciutti, da TV Vanguarda.
A vítima é Renata Yassu Nakama, de 26 anos. Ela chegou a ser socorrida e levada ao hospital após o acidente, mas morreu três dias depois devido à gravidade dos ferimentos. A jovem deixou dois filhos, de seis e oito anos.
Como ocorreu o acidente
De acordo com as imagens registradas pelas câmeras do coletivo, Renata entrou no ônibus por volta das 12h15 do dia 2 de janeiro. O veículo estava lotado, com diversos passageiros em pé.
Após embarcar, a jovem ultrapassou a catraca e permaneceu próxima à janela, ao lado do cobrador. Cerca de quinze minutos depois, por volta das 12h30, o vidro da janela se soltou da estrutura do veículo.
Com o desprendimento, Renata acabou sendo projetada para fora do ônibus. Ela caiu no acostamento da rodovia e bateu a cabeça no asfalto.
Atendimento e morte no hospital
A passageira foi socorrida logo após o acidente e encaminhada para atendimento médico. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ela não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu três dias depois da internação.
O caso teve registro policial e segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Investigação e medidas administrativas
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista relatou que o ônibus transportava 77 passageiros, número dentro da capacidade permitida. No boletim, também foi apontado que a jovem teria ultrapassado a grade da catraca e ocupado uma área não destinada aos passageiros.
A Prefeitura de São Sebastião informou, em nota divulgada nesta terça-feira (10), que abriu uma apuração administrativa para investigar o acidente. O município solicitou à empresa responsável pelo transporte público, a Sancetur, documentos operacionais, registros técnicos e as imagens do sistema de câmeras do veículo.
Equipes da fiscalização municipal também realizaram uma vistoria na garagem da concessionária para analisar o ônibus envolvido no caso.
Justiça determina pensão para os filhos
Paralelamente às investigações, o caso também passou a tramitar na Justiça. No último mês, foi concedida uma liminar que determina o pagamento de pensão alimentícia mensal aos dois filhos de Renata.
A decisão estabelece que a prefeitura e a empresa Sancetur arquem com o benefício enquanto o processo segue em análise judicial.