Segundo o banco, os bloqueios ocorreram após a identificação de “indícios de conduta ilícita”. Os clientes que entraram com ações judiciais informaram que precisaram de decisões da Justiça para recuperar os valores mantidos nas contas.

Clientes do banco digital Nubank recorreram à Justiça após terem contas bloqueadas sem aviso prévio. Em alguns casos, os correntistas afirmam que perderam acesso ao dinheiro e tiveram dificuldade para resolver a situação por não haver atendimento presencial.

A legislação estabelece que bloqueios relacionados à suspeita de fraude podem ocorrer por até 72 horas para análise de segurança. Após esse período, a instituição financeira deve justificar a manutenção da restrição. Nos processos analisados pela Justiça, os correntistas alegaram que o prazo não foi respeitado.

Em um dos casos, uma empresa do setor de estética localizada em Águas Claras informou que teve mais de R$ 2 milhões bloqueados na conta. De acordo com o processo, o valor havia sido creditado no mesmo dia e correspondia à restituição de tributos pagos em anos anteriores.

O montante foi transferido pela Receita Federal do Brasil por meio do Banco do Brasil. A defesa da empresa afirmou que a origem do recurso poderia ser verificada pelo banco antes da adoção da medida.