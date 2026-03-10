A Prefeitura de Piracicaba iniciará, no começo da segunda quinzena de abril, a entrega dos carnês do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2026 pelos Correios. Para facilitar o acesso dos contribuintes, o documento também estará disponível em formato digital no portal da Prefeitura a partir de 1º de abril.
Neste ano, serão disponibilizados cerca de 226 mil carnês. A primeira parcela do imposto vence em 30 de abril. Segundo a secretária municipal de Finanças, Karla Lovato, a disponibilização do carnê em formato digital busca oferecer mais comodidade aos contribuintes.
“Nosso objetivo é garantir mais facilidade no acesso ao carnê do IPTU. Por isso, além da entrega nas residências pelos Correios, também disponibilizaremos a versão digital no portal da Prefeitura, permitindo que o documento seja consultado e emitido de forma rápida e prática”, explicou.
Descontos
Com a aprovação da Lei Complementar 477/25 pela Câmara Municipal, os contribuintes poderão obter descontos no pagamento do imposto. Será concedido abatimento de 5% para pagamento em cota única, 10% para quem estiver em dia com os débitos de IPTU de anos anteriores ou 15% para contribuintes quites que optarem pelo pagamento à vista no exercício do desconto.
Parte dos recursos arrecadados com o IPTU é destinada a despesas com educação, saúde, pagamento de servidores, merenda escolar, medicamentos, iluminação pública, programas sociais e outros serviços municipais.
Multas por atraso
O não pagamento do IPTU 2026 dentro do prazo prevê a incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2% até o 30º dia após o vencimento. A penalidade sobe para 5% entre o 31º e o 180º dia e chega a 10% a partir do 181º dia.
Em caso de inadimplência, o débito também pode sofrer atualização monetária, ser inscrito na Dívida Ativa, gerar negativação do CPF e resultar na abertura de processo de execução fiscal.