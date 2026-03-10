A Prefeitura de Piracicaba iniciará, no começo da segunda quinzena de abril, a entrega dos carnês do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2026 pelos Correios. Para facilitar o acesso dos contribuintes, o documento também estará disponível em formato digital no portal da Prefeitura a partir de 1º de abril.

Neste ano, serão disponibilizados cerca de 226 mil carnês. A primeira parcela do imposto vence em 30 de abril. Segundo a secretária municipal de Finanças, Karla Lovato, a disponibilização do carnê em formato digital busca oferecer mais comodidade aos contribuintes.

“Nosso objetivo é garantir mais facilidade no acesso ao carnê do IPTU. Por isso, além da entrega nas residências pelos Correios, também disponibilizaremos a versão digital no portal da Prefeitura, permitindo que o documento seja consultado e emitido de forma rápida e prática”, explicou.