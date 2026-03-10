De acordo com informações atualizadas, a vítima chegou a ser atendida no local por equipes de resgate e encaminhada para o hospital, mas teve o estado de saúde agravado e faleceu horas depois.

O idoso que havia sido atingido por um carro após a colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (9), na rua José Pinto de Almeida, no centro de Piracicaba, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital dos Fornecedores de Cana.

O acidente ocorreu por volta das 11h40, quando dois carros colidiram no cruzamento da via. Após o impacto, um dos veículos perdeu o controle e atingiu o idoso que atravessava com cuidado a rua.

Nas imagens, é possível ver o instante em que um dos carros é arremessado em direção ao pedestre, causando correria e apreensão entre moradores e pessoas que passavam pelo local.

Segundo informações, as duas motoristas envolvidas na colisão também ficaram feridas e receberam atendimento no local. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que enviaram cinco viaturas para a ocorrência.