Piracicaba abriu inscrições para selecionar representantes que irão levar a cultura da cidade ao festival Revelando SP, um dos principais eventos dedicados às tradições paulistas. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, com participação da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
Os interessados devem enviar propostas por e-mail entre os dias 11 e 22 de março. A seleção é voltada a pessoas ou grupos ligados à culinária tradicional, ao artesanato e às manifestações artístico-culturais que expressem a identidade do município. O resultado com os escolhidos será divulgado no dia 25 de março.
Festival valoriza cultura tradicional paulista
O Revelando SP reúne representantes de diversas cidades do estado em um grande encontro dedicado às tradições culturais. O festival apresenta pratos típicos, produções artesanais e apresentações artísticas que destacam a diversidade cultural das regiões paulistas.
Para um representante da área cultural do município, a participação no evento é uma oportunidade importante de mostrar o patrimônio cultural local. Segundo ele, a cidade possui uma grande variedade de expressões culturais, mantidas por artistas, artesãos e culinaristas que preservam saberes tradicionais transmitidos entre gerações.
Categorias para inscrição
As propostas enviadas pelos participantes devem se encaixar em uma das três categorias previstas no chamamento:
- culinária tradicional, com pratos, bebidas ou saberes gastronômicos ligados à cultura local
- artesanato, com produções que expressem identidade cultural e técnicas características do território
- manifestações artístico-culturais, com apresentações individuais ou coletivas que representem as tradições do município
Os interessados devem enviar a proposta por e-mail, informando no campo assunto o nome do edital, a categoria escolhida e o título da proposta.
Apoio e estrutura para os participantes
Os municípios selecionados receberão suporte da organização do festival para viabilizar a participação no evento. Entre os itens oferecidos estão alimentação durante a programação, hospedagem para os expositores, estrutura técnica e organização do espaço destinado às apresentações e exposições.
A produção do festival também ficará responsável pela cenografia, equipe técnica e divulgação para o público.
Em contrapartida, caberá ao município garantir o transporte de ida e volta dos participantes escolhidos e oferecer suporte durante todo o processo de seleção e participação.
Premiação para apresentações culturais
Grupos que se apresentarem na categoria de manifestações artístico-culturais receberão premiação em dinheiro. Os valores variam de acordo com o número de integrantes.
As quantias começam em R$ 540 para apresentações com até dois participantes e podem chegar a R$ 4.900 para grupos com mais de 31 integrantes.
Programação do Revelando SP 2026
A edição de 2026 do festival está prevista para acontecer na capital paulista entre os meses de maio e setembro, com diferentes etapas ao longo do período. O evento reúne cidades de todo o estado em uma programação que celebra a culinária, o artesanato e as manifestações culturais tradicionais.
Como se inscrever
As inscrições para a seleção de representantes de Piracicaba devem ser feitas exclusivamente por e-mail até o dia 22 de março.
Inscrições para seleção ao programa Revelando SP
Período: 11 a 22 de março
E-mail: editaisapaa@piracicaba.sp.gov.br