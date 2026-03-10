Piracicaba abriu inscrições para selecionar representantes que irão levar a cultura da cidade ao festival Revelando SP, um dos principais eventos dedicados às tradições paulistas. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, com participação da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os interessados devem enviar propostas por e-mail entre os dias 11 e 22 de março. A seleção é voltada a pessoas ou grupos ligados à culinária tradicional, ao artesanato e às manifestações artístico-culturais que expressem a identidade do município. O resultado com os escolhidos será divulgado no dia 25 de março.

Festival valoriza cultura tradicional paulista

O Revelando SP reúne representantes de diversas cidades do estado em um grande encontro dedicado às tradições culturais. O festival apresenta pratos típicos, produções artesanais e apresentações artísticas que destacam a diversidade cultural das regiões paulistas.